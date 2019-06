Eine neue Großveranstaltung von WWE feiert Premiere, zumindest eine mit neuem Namen.

Bei Stomping Grounds (deutsche Übersetzung: Revier, Tummelplatz) in Tacoma im US-Bundesstaat Washington stehen eine Reihe von Titelmatches an. Im Mittelpunkt: das Match von Universal Champion Seth Rollins (dessen Finishing Move, der Stomp, im Event-Namen anklingt) gegen Herausforderer Baron Corbin.

Corbin darf sich für den Kampf den Ringrichter aussuchen, hat aber in der hinführenden Story bislang keinen gefunden, weil Rollins alle Kandidaten ausgeschaltet hat.

Ist es am Ende vielleicht Money-in-the-Bank-Sieger Brock Lesnar, der mit seinem Anrecht, jederzeit ein Titelmatch einlösen zu können, weiter wie ein Damokles-Schwert über Rollins schwert.

SPORT1 gibt den Überblick über die Card - und wie die Show zu verfolgen ist.

Die weitere Match-Card:

WWE Universal Title Match: Seth Rollins (c) vs. Baron Corbin (Corbin darf den Ringrichter bestimmen)

WWE Title Steel Cage Match: Kofi Kingston (c) vs. Dolph Ziggler

WWE RAW Women's Title Match: Becky Lynch (c) vs. Lacey Evans

WWE SmackDown Women's Title Match: Bayley (c) vs. Alexa Bliss

WWE United States Title Match: Samoa Joe (c) vs. Ricochet

Roman Reigns vs. Drew McIntyre

The New Day (Big E & Xavier Woods) vs. Kevin Owens & Sami Zayn

Stomping Grounds live im TV und im Stream:

Die Show beginnt in der Nacht zum Montag, 24. Juni, um 1 Uhr (Kickoff-Show 0 Uhr). Sky Select und das Streaming-Portal WWE Network übertragen.