Diese WWE-Stars sind privat ein Paar - zum Durchklicken:

Universal Champion Seth Rollins und RAW-Damenchampion Becky Lynch sind das aktuelle Traumpaar der Wrestling-Liga WWE.

Seit Frühjahr 2019 sind sie offiziell liiert, am Sonntag rückte die Beziehung bei der Großveranstaltung Stomping Grounds auch im Ring in den Mittelpunkt, als Lynch Rollins gegen Herausforderer Baron Corbin und die von ihm bestimmte Ringrichterin Lacey Evans zu Hilfe kam.

Erst im Mai 2019 bestätigten Rollins und Lynch die Gerüchte, dass sie hinter den Kulissen zusammengefunden haben, schon vor ihrem gemeinsamen großen Tag bei WrestleMania 35, als beide ihre großen Titelgewinne feierten.

Lynch und Rollins sind nicht die einzigen WWE-Stars, die verbandelt sind, was kein Wunder ist: Die Wrestler sind meist über 200 Tage im Jahr "on the road", das Privatleben kann da leicht auf der Strecke bleiben - außer man teilt es bei WWE.

SPORT1 zeigt, welche Wrestler der weltgrößten Showkampf-Liga an aktuelle oder ehemalige Kolleginnen und Kollegen vergeben sind. Zu ihnen gehören auch der Undertaker und Brock Lesnar ...