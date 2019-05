Die bekannteste deutsche Wrestling-Liga wXw hat für ihre Show "wXW Superstars of Wrestling 2019" ein hochklassiges Lineup präsentiert.

Beim Event, das am kommenden Samstag (1. Juni) in der Turbinenhalle in Oberhausen stattfindet, treten neben den aktuellen Titelträgern der Liga auch zwei Champions von Marktführer WWE auf.

WWE UK Champion WALTER und NXT UK Women's Champion Toni Storm, die gleichzeitig den Frauen-Gürtel von wXw hält, haben für das Event zugesagt. Die beiden Aushängeschilder der England-Division haben spezielle Verträge, die ihnen Auftritte bei Partnerligen von WWE (wie wXw) erlauben. Ebenfalls mit dabei ist das deutsche NXT-UK-Talent Ilja Dragunov.

Außerdem in Oberhausen am Start: Die beiden WWE-Legenden Ken Shamrock und Hardcore Holly sowie mit Joey Janela auch ein Star der neu gegründeten Konkurrenz-Liga AEW. Mit Brian Cage nimmt zudem der Champion der Liga IMPACT (Früher: TNA) teil.

Das Event ist bereits nahezu ausverkauft, lediglich in einem zusätzlich angebotenen Stehplatz-Block sind noch einige Plätze zu haben.