Die Wrestling-Liga WWE baut ihn gerade als neue, große Hassfigur auf - aber das war nicht Teil des Plans.

Lars Sullivan, seit seinem Hauptkader-Debüt im vergangenen Monat als Monster-Bösewicht inszeniert, hat sich für "unangemessene Bemerkungen" entschuldigt, die in den Tagen zuvor für Gesprächsstoff in den sozialen Medien gesorgt hatten.

Es geht um eine Reihe wahrhaft übler Kommentare, die Sullivan (Kampfname: "The Freak", bürgerlich: Dylan Miley) zwischen den Jahren 2007 und 2013 - dem Jahr seiner WWE-Unterschrift - in einem Bodybuilder-Forum gepostet hatte und die in dieser Woche größere Kreise zogen.

Der angeblich 150 Kilo schwere und als Top-Talent geltende Sullivan verhielt sich in diesen Kommentaren politisch rechts, beleidigend, sexistisch, schwulenfeindlich und zum Teil offen rassistisch und rechtsextrem. Nun behauptet er, geläutert zu sein. In einem von WWE veröffentlichten Statement hielt der 30-Jährige fest: "Es gibt keine Entschuldigung für die unangemessenen Bemerkungen, die ich vor Jahren gemacht habe. Sie spiegeln nicht wider, wer ich heute bin und woran ich glaube und ich entschuldige mich bei jedem, den ich angegriffen habe."

Lars Sullivan räumt Verantwortung ein

Ein Teil von Sullivans Posts war schon im vergangenen Herbst im Netz entdeckt und diskutiert worden. Nun hat er mit seiner Reaktion eingeräumt, dass er auch für sie verantwortlich ist - was sich aber auch kaum noch leugnen oder ignorieren ließ.

Kurz zuvor hatte ein Reddit-User eine lange Liste skandalöser Kommentare Sullivans zusammengetragen und dabei auch Fotos dokumentiert, die er mit den ihm zugeordneten Accounts "Disenfranchised" und "Elperfecto" veröffentlicht hatte und damit seine Identität bewies. Auch WWE-Kollegen äußerten sich und machten damit ein noch größeres Publikum auf die Angelegenheit aufmerksam.

Der afroamerikanische Wrestler Big E (The New Day) antwortete bei Twitter einem User, der ihn zu seiner Meinung zu den Funden fragte: "Das ist vielen bewusst. Wenn das so stimmt, muss er damit leben, als intoleranter Mensch für eine Firma zu arbeiten, die jetzt voll mit Minderheiten ist."

WWE-Star nannte Neonazi-Band "toll"

Sullivan offenbarte tatsächlich jede Menge Intoleranz, in verschiedenen Stufen: In seinen frühen Posts als 19-Jähriger beleidigte er andere User offen rassistisch ("Du bist schwarz? Kein Wunder, dass du nur kopieren und einfügen kannst"), bezeichnete außerdem die Neonazi-Band "Blue Eyed Devils" als "toll" und ein judenfeindliches und Nazi-Deutschland verherrlichendes Lied als "großartigen Song".

In späteren Jahren wurden seine Postings weniger plump, aber transportierten immer noch ein rechtes Weltbild. Unter anderem behauptete er: "Es scheint, dass Weiße mehr Verantwortung für ihr Leben übernehmen als Schwarze und Hispanics". Dazu äußerte den Wunsch, allen Bewohnern muslimischer Länder die Einreise in die USA zu verweigern.

Er beleidigte auch mehrere seiner heutigen Kollegen. Über seinen heutigen Fehdengegner R-Truth und den aktuellen WWE-Champion Kofi Kingston, sagte er, sie sähen aus "wie Mitglieder einer schwarzen Gefängnis-Gang". Homophobie offenbarte Sullivan ebenso, zum Beispiel, indem er den NFL-Quarterback Philip Rivers von den Los Angeles Chargers als "extrem schwul" beschimpfte.

NFL-Quarterback Philip Rivers wurde von WWE-Star Lars Sullivan homophob beleidigt © Getty Images

Obendrein veröffentlichte Sullivan unter anderem auch einen sexuell anzüglichen Kommentar über WWE-Vorstand Stephanie McMahon und machte sich über den Suizid des früheren Wrestlers Chris Kanyon lustig.

Erinnerungen an Rassismus-Affäre Hulk Hogan

Ironischerweise richtete Sullivan in seinen Postings auch Angriffe auf Betroffene psychischer Krankheiten und Panikattacken, denen er "Willensschwäche" und "Verweichlichung" vorwarf und ihnen riet: "Seid ein Mann!" In diesem Jahr verzögerte sich das eigentlich schon länger geplante Sullivan-Debüt übereinstimmenden Medienberichten zufolge deshalb, weil er selbst Panikattacken erlitt.

WWE gerät durch Sullivans Skandal-Postings in eine heikle Lage: Auf die Rassismus-Affäre ihrer Legende Hulk Hogan reagierte sie 2015 mit dessen Entlassung und dem (drei Jahre später revidierten) Rauswurf aus ihrer Hall of Fame. Auch damals ging es um Jahre alte Kommentare, für die Hogan sich nach ihrer Veröffentlichung schnell entschuldigt hatte.

Bislang scheint es, als ob Sullivan mit seiner Flucht nach vorn und seiner Versicherung, ein besserer Mensch geworden zu sein, mögliche Konsequenzen gegen ihn abgewendet hat.