Der Hauptkampf für die zweite wichtige Show des neuen WWE-Konkurrenten All Elite Wrestling steht: Wie erwartet wird AEW All Out am 31. August vom Match zwischen Chris Jericho und Adam "Hangman" Page geheadlinet. Es geht um den neu eingeführten World Title der Liga.

WWE-Legende Jericho (48) und sein 21 Jahre jüngerer Gegner bestreiten in der Sears Centre Arena in Chicago ein Duell der Generationen, das für Page den frühen Karriere-Höhepunkt darstellt.

Page hat sich in den vergangenen Jahren bei der Independent-Liga Ring of Honor (ROH) und bei NJPW in Japan als eines der heißesten Talente im Geschäft hervorgetan. Er ist zusammen mit den AEW-Vizepräsidenten Cody Rhodes, Kenny Omega sowie Nick und Matt Jackson (The Young Bucks) Teil der Gruppierung "The Elite", aus der AEW hervorgegangen ist.

Bei der AEW-Debütshow Double or Nothing gewann Page eine Battle Royal, die ihn offiziell für die Titelchance qualifizierte, Jericho setzte sich im Hauptkampf gegen Kenny Omega durch. Der Gürtel, um den es geht, wurde bei Double or Nothing von WWE-Hall-of-Famer Bret Hart präsentiert.

All Out - das anknüpft an die AEW-Vorläufershow All In - wird die vierte Show von AEW sein. Vorher steigen noch die zwei kleineren Events Fyter Fest am 29. Juni (mit dem Debüt von Jon Moxley alias Dean Ambrose) und Fight for the Fallen am 13. Juli. Eine wöchentliche TV-Show in den USA wird im Lauf des Jahres folgen.