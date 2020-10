Entsprechende Meldungen gab es schon länger, im April 2019 hat Ronda Rousey sie quasi offiziell gemacht.

"Impregnation vacation" schrieb die UFC-Hall-of-Famerin bei Instagram unter ein Foto von sich und Ehemann Travis Browne - Urlaub, um schwanger zu werden.

Seit ihrem bislang letzten Wrestling-Match gegen Becky Lynch und Charlotte Flair bei WWE WrestleMania 35 im April 2019 pausiert Rousey, die sich ins Privatleben zurückgezogen hat - über das sie seitdem nur spärlich Auskunft gibt.

WWE-Vertrag von Ronda Rousey läuft bis 2021

Rousey - Bronze-Gewinnerin im Judo bei Olympia 2008 in Peking - war Anfang 2018 zu WWE gewechselt, nachdem krachende Niederlage gegen Holly Holm und Amanda Nunes ihr ihren Nimbus als UFC-Topstar genommen hatten.

Sie hatte ihr Ring-Debüt bei WrestleMania 34 gefeiert (gewann zusammen mit Legende Kurt Angle ein Match gegen Triple H und Stephanie McMahon), regierte nach einem Sieg über Alexa Bliss beim SummerSlam 2018 als Damenchampion des RAW-Kaders und verlor den Titel am 7. April im historischen ersten WrestleMania-Hauptkampf der Frauen an Lynch, die mittlerweile selbst in Baby-Pause gegangen ist.

Rouseys Vertrag bei WWE läuft noch bis April 2021 (und dürfte sich nach den internen Regularien der Liga durch ihre Abwesenheit noch verlängern). Mit einem Comeback wird gerechnet, aber Rousey hat deutlich gemacht, dass sie nicht mehr in Vollzeit antreten wird, auch aus Enttäuschung über Negativ-Reaktionen vieler WWE-Fans auf ihre Auftritte.

"Der Natur ihren Lauf"

Ist Ronda Rousey mittlerweile schwanger? Entsprechende Nachfragen hat sie seit ihrer Ankündigung immer wieder ins Leere laufen lassen. Man lasse "der Natur ihren Lauf", betonte sie mehrfach.

Rouseys Ehemann Browne, selbst UFC-Kämpfer, hat zwei Söhne aus erster Ehe. Rousey und er sind seit 2015 ein Paar und seit 2017 verheiratet, die beiden leben auf einer Ranch in Kalifornien.

Parallel zu ihrer Familienplanung treibt Rousey auch andere Projekte voran: Im August 2019 kam heraus, dass sie eine Rolle in der TV-Serie 9-1-1 übernommen hatte - bei den Dreharbeiten erlitt sie einen bösen Unfall, bei dem ein Finger schwer in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Zudem vertreibt sie sich die Zeit mit Streams auf der Plattform Facebook Gaming, die Einnahmen spendet sie nach eigenen Angaben für wohltätige Zwecke.