Eine der spannendsten Großveranstaltungen von WWE rückt näher: Money in the Bank 2019 steigt am 19. Mai in Hartfort, Connecticut.

Im Zentrum der Show: Zwei Leitermatches (eines für die Männer, eins für die Frauen), die einen wichtigen Fingerzeig für das Titelgeschehen bei RAW und SmackDown in den kommenden Monaten liefern werden. Auf dem Spiel steht der Money-in-the-Bank-Koffer, der dem Gewinner ein Titelmatch seiner Wahl zum Zeitpunkt seiner Wahl garantiert - innerhalb eines Jahres nach dem Event.

Anzeige

Sieger beziehungsweise Siegerin ist die Person, die den über dem Ring hängenden Koffer mit einer Leiter erreicht und abhängt, was in der Vergangenheit schon für viele spektakuläre Stunt-Einlagen gesorgt hat.

SPORT1 zeigt die Teilnehmer von MITB, die weiteren Matches - und wie die Show im TV und im Livestream zu empfangen ist.

Die Teilnehmer der Money-in-the-Bank-Matches 2019:

Männer: Braun Strowman, Baron Corbin, Drew McIntyre, Ricochet - plus vier noch ungenannte SmackDown-Stars

Frauen: Alexa Bliss, Dana Brooke, Naomi, Natalya - plus vier noch ungenannte SmackDown-Stars

Die weitere Match-Card:

WWE Universal Title Match: Seth Rollins (c) vs. AJ Styles

WWE RAW Women's Title Match: Becky Lynch (c) vs. Lacey Evans

WWE SmackDown Women's Title Match: Becky Lynch (c) vs. Charlotte Flair

Steel Cage Match: The Miz vs. Shane McMahon

Roman Reigns vs. Elias

MITB live im TV und im Stream:

Money in the Bank beginnt in der Nacht vom 19. auf den 20. Mai um 1 Uhr (Kickoff-Show 0 Uhr). Sky Select und das Streaming-Portal WWE Network übertragen.