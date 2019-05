Brock Lesnar beendet den Flirt mit der UFC, Dean Ambrose inszeniert nach seinem WWE-Abgang einen spektakulären Neustart - und jetzt noch das: Bill Goldberg kehrt in den WWE-Ring zurück.

Der frühere WCW-Topstar ist etwas mehr als zwei Jahre nach dem Abschluss seines letzten WWE-Comebacks wieder für eine Show angekündigt, er wird dabei sein bei der nächsten Show in Saudi-Arabien, am 7. Juni in Dschidda.

Anzeige

Auch Roman Reigns, der Undertaker, Kofi Kingston, Braun Strowman, Seth Rollins, AJ Styles und Brock Lesnar sind mit von der Partie.

Nicht nur Bill Goldberg ließ sich von WWE locken

Der 52 Jahre alte Goldberg trat zuletzt bei WrestleMania 33 im April 2017 an und verlor dort den Universal Title gegen Lesnar. Danach beendete er sein Comeback, ohne eine weitere Rückkehr auszuschließen.

Nun hat er sich wieder locken lassen - ähnlich wie im Vorjahr Shawn Michaels, der ebenfalls in Saudi-Arabien eine einmalige WWE-Rückkehr gefeiert hatte.

Den saudi-arabischen Machthabern, mit denen WWE für die Showserie einen so lukrativen wie umstrittenen Zehn-Jahres-Vertrag abgeschlossen hat, scheint der Auftritt der Oldtimer generell ein Anliegen zu sein: Unvergessen die skurrile Anekdote, dass sich ein Prinz des Golfstaats von WWE im vergangenen Jahr Auftritte von Yokozuna und dem Ultimate Warrior gewünscht haben soll - die beide verstorben sind.