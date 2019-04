Diese Show läutet einen neuen, heißen Konkurrenzkampf im Wrestling ein: Am 26. Mai 2019 bringt der neue WWE-Rivale All-Elite Wrestling seine Debütshow AEW Double or Nothing auf die Bühne.

In der ausverkauften MGM Grand Garden Arena bei Las Vegas setzt das Projekt des Milliardärssohn Tony Khan seine Stars erstmals im Ring in Szene, allen voran Kenny Omega, Cody Rhodes, die Young Bucks (Nick und Matt Jackson), die auch hinter den Kulissen die Geschäfte von AEW leiten.

Omega trifft auf den langjährigen WWE-Star Chris Jericho, mit dem er sich schon in der japanischen Liga NJPW ein viel beachtetes Duell geliefert hatte. Cody bekommt es mit seinem frisch von WWE abgeworbenen, älteren Bruder Dustin zu tun, bisher bekannt als Goldust.

Gegner der Young Bucks sind die Lucha Bros. (Rey Fenix und Pentagon Black) aus Mexiko, die als eines der besten Tag Teams der Welt gelten. Ein weiterer alter Bekannter aus WWE-Zeiten, der dabei ist: Der Brite Pac (bei WWE: Neville) trifft auf Jungstar Adam "Hangman" Page.

SPORT1 hat alle wichtigen Infos zur Show.

Die Match-Card von AEW Double or Nothing:

Kenny Omega vs. Chris Jericho

Cody vs. Dustin

The Young Bucks (Matt & Nick Jackson) vs. The Lucha Bros. (Pentagon Black & Rey Fenix)

Hangman Page vs. Pac

Dr. Britt Baker vs. Nyla Rose vs. Kylie Rae

SoCal Uncensored (Christopher Daniels, Frankie Kazarian & Scorpio Sky vs. CIMA und zwei Wrestler der chinesischen Liga OWE

Over The Budget Battle Royal

AEW Double or Nothing im TV und Livestream:

Double or Nothing wird in den USA als Pay Per View angeboten, in der Nacht vom 26. auf den 27. Mai deutscher Zeit. Wie genau die Show in Deutschland zu verfolgen sein wird, ist noch nicht bekannt.