Im aufziehenden Konkurrenzkampf mit dem neuen Mitbewerber AEW hat die Wrestling-Liga WWE eine wichtige Personalie unter Dach und Fach gebracht.

Der ehemalige WWE-Champion AJ Styles hat einen neuen Vertrag beim Marktführer unterschrieben, sein derzeitiger Deal wäre im April ausgelaufen, nach WrestleMania 35.

Der 41-Jährige wählte einen kuriosen Weg, das zu verkünden: Er streute es ganz beiläufig in eine Twitter-Botschaft ein, in der es in erster Linie darum ging, dass er einen Hundewelpen in seine Familie aufgenommen hat.

AJ Styles schrieb Erfolgsgeschichte bei WWE

Styles debütierte als Überraschungsteilnehmer des Royal Rumble 2016 bei WWE, vorher war er viele Jahre lang Aushängeschild der zwischenzeitlich zweitgrößten US-Liga TNA (Impact) und danach sehr erfolgreich bei der japanischen Traditionsliga NJPW.

Bei WWE knüpfte der "Phenomenal One" nahtlos daran an, regierte insgesamt über 500 Tage als Champion und überzeugte Fans und Verantwortliche mit einer ganzen Reihe herausragender Matches gegen John Cena, Roman Reigns, Brock Lesnar und viele andere.

Aufgrund der veränderten Marktlage dürfte Styles' Verbleib mit einer großen Gehaltsaufbesserung verbunden sein, schon seinen Weggefährten Karl Anderson und Luke Gallows hatte WWE ein angeblich mehrere Millionen schweres Angebot gemacht - das sie allerdings ausgeschlagen haben.

Styles hatte Medienberichten zufolge nie ernsthaftes Interesse, WWE zu verlassen, er hätte das Freunden und Vertrauten auch frühzeitig mitgeteilt. Obwohl er bei AEW auf gute Freunde aus vergangenen Zeiten getroffen wäre und dort perfekt ins Konzept gepasst hätte, soll er sich aufgrund seines fortgeschrittenen Alters und seiner gesicherten Position bei WWE dort besser aufgehoben fühlen als bei einer neuen Liga.