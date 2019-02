Seit mehreren Jahren ist Kofi Kingston Teil des Teams The New Day, kurz vor der kommenden Großveranstaltung hat ihn ein Verletzungsfall ins Rennen um den WWE-Titel bugsiert - und dort setzte er gleich mal ein spektakuläres Ausrufezeichen.

Bei der TV-Show SmackDown Live wurde Kingston als neuer Teilnehmer für das Sechs-Mann-Käfigmatch bei No Escape (Elimination Chamber) verkündet. Er ersetzt Mustafa Ali, der mit einer Gehirnerschütterung ausfällt.

Und um sicherzustellen, dass der vielfache Intercontinental und US Champion als Herausforderer auch ernst genommen wird, durfte er sich sofort spektakulär in Szene setzen - und dabei unter anderem auch den amtierenden Titelträger Daniel Bryan pinnen.

Kofi Kingston als Marathon-Mann

Bei SmackDown gab es nämlich bereits einen Vorgeschmack auf das No-Escape-Match: Die sechs Teilnehmer trafen in einem Gauntlet Match aufeinander, dem Gewinner winkte die Aussicht, am Sonntag das Match als Letzter zu entern und damit die beste Position zu haben.

Kingston und Bryan begannen das Match - und steigerten sich in ein 25-minütiges Duell, an dessen Ende es Kingston gelang, Bryans Spezialaktion, dem Running Knee, auszuweichen und ihn mit seinem Trouble-in-Paradise-Kick niederzustrecken und zu pinnen.

Damit nicht genug: Kingston pinnte auch Jeff Hardy mit dem SOS und Samoa Joe, indem er den Aufgabegriff Coquina Clutch konterte und Joe bis drei auf die Matte drückte.

Erst nach insgesamt rund 50 Minuten im Ring musste sich Kingston dann schließlich Ex-Champion AJ Styles beugen, der den SOS mit seinem Calf Crusher auskonterte und Kingston zur Aufgabe zwang.

Ein erschöpfter Kingston wurde nach seinem Kampfmarathon unter Applaus verabschiedet, auch von Styles - der nicht bemerkte, wie sich der sechste Teilnehmer Randy Orton anschlich und ihn mit seinem berüchtigten RKO "out of nowhere" schachmatt setzte.

Orton hat also den Vorteil am Samstag, aber Kingston hat als moralischer Sieger des Kampfs ein mindestens ebenso großes Ausrufezeichen gesetzt.

Die weiteren Highlights:

- Nachdem WWE-Boss Vince McMahon sie am Montag bei RAW als Ronda Rouseys neue WrestleMania-Herausforderin anstelle von Becky Lynch präsentierte, eröffnete Charlotte Flair die Show und verhöhnte die ausgebootete Royal-Rumble-Siegerin. Sie erklärte, dass "The Man" eine Eintagsfliege sei, sie wäre seit Jahren das Rückgrat der Division und werde es bei WrestleMania unterstreichen. Flair warnte Rousey zudem, dass sie am Sonntag ihr Titelmatch gegen Ruby Riott aus nächster Nähe verfolgen werde.

- In einem weiteren Einstimmungsmatch auf No Escape besiegten Carmella und Naomi die IIconics sowie Mandy Rose und Sonya Deville, die beiden anderen SmackDown-Bewerberduos um den neu geschaffenen Tag-Team-Titel der Frauen. Die gepinnten Rose und Deville müssen das No-Escape-Match als Konsequenz beginnen.

- Vor ihrem Tag-Team-Titelmatch am Sonntag empfingen The Miz und Shane McMahon ihre Gegner Jey und Jimmy Uso in ihrer jetzt gemeinsamen Interviewshow "McMiz TV". Sie setzten dabei diverse Provokationen - die von den Usos mit einem doppelten Superkick gegen die Champions beantwortet wurden.

Die Ergebnisse von WWE SmackDown Live:

Carmella & Naomi besiegen Mandy Rose & Sonya Deville, The IIconics

Gauntlet Match: Randy Orton besiegt Daniel Bryan, Jeff Hardy, Samoa Joe, Kofi Kingston, AJ Styles