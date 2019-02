Vor vier Monaten schockte Roman Reigns die Wrestling-Fans, mit der Nachricht, dass er Krebs hat. Nun verkündete er bei der TV-Show Monday Night RAW die bestmögliche Neuigkeit: Seine Leukämie-Erkrankung sei erfolgreich behandelt, er ist damit zurück bei WWE.

Reigns sagte, er sei "in Remission", was nicht bedeutet, dass er vollständig geheilt ist (mit diesem Wort muss man bei Krebserkrankungen ohnehin vorsichtig sein), aber dass die Therapie anschlägt, sein Blutkrebs sich zurückbildet.

Der 33-Jährige nannte keine Details, beschrieb die Entwicklung jedoch als "Homerun", als absolutes Wunschszenario. Der "Big Dog" dankte den Fans für den großen emotionalen Beistand, den sie geleistet hätten und wandelte seinen Standardspruch ab zu der Feststellung: "This is our yard".

Reigns teilte mit, dass er von nun an dafür kämpfen werde, Bewusstsein für Menschen zu schaffen, die sich einer ähnlichen Situation befinden wie er. Als er den Ring schließlich verließ, nahm ihn sein Freund und Partner Seth Rollins auf der Einmarschrampe strahlend in Empfang - wo er an gleicher Stelle vier Monate zuvor bittere Tränen vergossen hatte.

Roman Reigns teilt schon wieder aus

In Aktion trat er bei RAW (das zum Abschluss noch eine weitere Überraschung bereit hielt) auch gleich: Einige Zeit nach seiner emotionalen Ansprache schritt er zusammen mit Seth Rollins ein, als ihr alter Gefährte Dean Ambrose von den Bösewichten Drew McIntyre, Bobby Lashley, Baron Corbin und Elias attackiert wurde.

Reigns zeigte seine gewohnten Standardaktionen, verteilte Superman Punches und zum Schluss einen Spear gegen McIntyre.

Eine Reunion der Gruppierung The Shield deutet sich an, obwohl unmittelbar nach Reigns' Ankündigung eine Trennungsstory vollzogen wurde, in der Ambrose Rollins attackierte und sich gegen ihn wandte.

WWE hat mittlerweile verkündet, dass Ambrose die Liga nach WrestleMania 35 verlassen wird, eine letzte Wiedervereinigung von The Shield bietet sich daher umso mehr an - auch wenn Reigns und Rollins Ambrose nach ihrer Hilfsaktion erstmal links liegen ließen.