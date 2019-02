Da hat jemand Showbühne und Realität doch etwas durcheinander gebracht.

WWE-Star Jimmy Uso ist verhaftet worden, nachdem er bei einer Verkehrskontrolle die Polizisten halbnackt zum Kampf aufgefordert hat.

Wie das Boulevard-Portal TMZ berichtet, wurden Uso (bürgerlich: Jonathan Solofa Fatu) und seine Ehefrau und WWE-Kollegin Naomi (Trinity Fatu) in Detroit gestoppt, weil Naomi als Fahrerin in falscher Richtung in einer Einbahnstraße unterwegs war.

Die Polizisten hätten Alkohol gerochen und Naomi aus dem Auto gebeten. Entgegen ihrer Aufforderung sei auch Uso dann ausgestiegen, habe Shirt und Jacke abgelegt und den Ordnungshütern gedroht. Ein Polizist habe aus Angst vor einer gewalttätigen Eskalation sogar seine Taser-Pistole gezückt.

WWE reagiert kühl

Letztlich habe Uso sich jedoch beruhigt und kooperiert, wegen Störung des öffentlichen Friedens und Widerstands gegen die Staatsgewalt wurde er dennoch in Gewahrsam genommen, später dann auf Kaution entlassen.

Der 33 Jahre alte Uso, Sohn von WWE-Hall-of-Famer Rikishi und Neffe des gleichaltrigen Roman Reigns, ist nicht zum ersten Mal mit dem Gesetz in Konflikt geraten: 2012 wurde er wegen einer Alkoholfahrt zu einer Bewährungsstrafe verurteilt, 2013 wegen Fahrens mit ungültigem Führerschein ein weiteres Mal verhaftet.

WWE veröffentlichte zu dem neuerlichen Vorfall ein kühles Statement, dass Uso "für seine Handlungen selbst verantwortlich" sei.

Wollen die Usos und Naomi zu AEW?

Pikant: Der US-Sender Fox News ergänzt die Meldung der Verhaftung mit der Behauptung, dass Jimmy Uso und Naomi WWE verlassen wollen würden. "Jimmy und seine Frau wollen von WWE gefeuert werden, diese Verhaftung könnte der Anlass sein", zitiert Fox eine anonyme Quelle - und nimmt auch Bezug auf den neuen WWE-Konkurrenten AEW. WWE wird ab Herbst in den USA auf einem Fox-Sender übertragen, das Medienunternehmen sollte also belastbare Verbindungen in WWE-Kreise haben.

Vor einiger Zeit erst war durchgesickert, dass das Tag Team The Revival (Dash Wilder und Scott Dawson) um die Papiere bat, mit AEW als offensichtlichem Ziel. Die Reaktion von WWE war jedoch, auf die Einhaltung der Verträge zu pochen. Am Montag machte WWE Dash und Dawson zu den Champions des RAW-Kaders, was allgemein als Maßnahme verstanden wurde, um den Frust von The Revival zu lindern.

Jimmy Uso und sein Bruder Jey sind am Sonntag bei der Großveranstaltung No Escape (Elimination Chamber) im Einsatz, sie fordern die SmackDown-Tag-Team-Champions Shane McMahon und The Miz heraus. Sollte analog zu The Revival ein Titelgewinn der Usos geplant gewesen sein, wäre dieser nun mit Sicherheit hinfällig.