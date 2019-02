Es ist die größte Story, die WWE mit Blick auf ihre Mega-Show WrestleMania 35 erzählt - und die Wrestling-Liga hat sie nun auch abseits des wöchentlichen TV-Programms fortgesetzt.

Bei einer Live-Show in Alexandra im US-Bundesstaat, Louisiana, attackierte Royal-Rumble-Siegerin Becky Lynch ihre Rivalin Charlotte Flair und bekam einen Gegenschlag zu spüren, der in den kommenden Woche eine Rolle in der Dreier-Fehde mit Ronda Rousey eine Rolle spielen wird.

Anzeige

In der Nacht vor der Großveranstaltung No Escape trat Flair gegen SmackDown-Damenchampion Asuka an. Lynch - laut Story bis kurz nach WrestleMania suspendiert - drang durchs Publikum in den Ring ein und ging auf Charlotte los. Flair jedoch gewann die Oberhand und ging auf das Knie der Irin los, malträtierte es mit einem Stuhl.

Mit dem SPORT1 Messenger keine News mehr verpassen - hier anmelden | ANZEIGE

WWE thematisierte das Geschehen auf ihrer offiziellen Homepage und vermeldete dort, dass Flair dafür gesorgt hätte, dass Lynchs (erfundene) Knieverletzung durch Flairs Attacke wieder aufgebrochen sei.

Am vergangenen Montag wurde Lynch von WWE-Boss Vince McMahon aus ihrem Mania-Duell mit Rousey geworfen und durch Flair ersetzt, die Story soll letztlich in einem Dreikampf münden.

Bei No Escape (Elimination Chamber) in der Nacht trifft Rousey auf Ruby Riott, Flair hat sich als Zuschauerin angekündigt.