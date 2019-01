Die heißeste Personalie des neuen Wrestling-Jahrs ist offiziell ins Rollen gekommen: Kenny Omega, in den vergangenen Jahren zum spannendsten Showkampf-Star außerhalb von WWE emporgestiegen, hat verkündet, dass er die japanische Liga NJPW verlassen wird.

In einem Interview mit der japanischen Zeitung Tokyo Sports erklärt er, dass in der Promotion vorerst kein Platz mehr für ihn sei, dass er eine Auszeit vom Wrestling nehme und spricht konkret über einen Wechsel zu WWE - oder dem frisch gestarteten Konkurrenzprojekt All Elite Wrestling (AEW).

Neben dem Kanadier verlässt auch der sechsmalige Junior Heavyweight Champion KUSHIDA NJPW. Er scheint ebenfalls entweder bei WWE oder AEW aufzuschlagen.

KUSHIDA verlor bei Wrestle Kingdom 13 gegen Taiji Ishimori © NJPW

Kenny Omega: "Wenn ich zu WWE gehe ..."

Kenny Omega stand am vergangenen Freitag noch im Hauptkampf der Megashow Wrestle Kingdom 13 im Tokyo Dome und verlor dort in einem herausragenden Match seinen IWGP World Title an Hiroshi Tanahashi. Am Tag darauf, bei der Show New Year's Dash, bei der NJPW die meisten Storys für das neue Jahr einleitet, fehlte Omega bereits.

"Es gibt jetzt keinen richtigen Platz für mich, in den ich hineinpasse, also ist es das Beste, jetzt nicht mehr hier zu sein", wird Omega von Tokyo Sports zitiert: Wenn es geht, wolle er nochmal gegen Tanahashi antreten, "aber ich brauche eine Auszeit, nicht nur von NJPW".

Omegas Interview ist mit etwas Vorsicht zu genießen, er pendelt darin zwischen Realität und Story-Fiktion, indem er sein Bedauern ausdrückt, dass er Tanahashi nicht hätte besiegen können.

Es sieht dennoch alles danach aus, als ob der 35-Jährige nun neue Wege geht. "Wenn ich zu WWE gehe, werden die Fans dort glücklich sein. Wenn ich zu AEW gehe, werden die Fans dort glücklich sein", hält er fest.

AEW dürfte die Nase vorn haben

Omegas NJPW-Vertrag läuft noch bis Ende des Monats, er könnte demnach also nach dem Royal Rumble am 27. Januar bei WWE anfangen und rechtzeitig auf die "Road to WrestleMania" einbiegen - oder auch schon vorher, wenn der Vertrag nicht exakt auf den 31. Januar datiert sein oder eine gütliche Einigung erzielt werden sollte. Dem Wrestling Observer zufolge hat WWE Omega ein "fantastisches Angebot" gemacht.

Aus Omegas Aussagen und seiner Vorgeschichte lässt sich aber eher auf einen Wechsel zu AEW schließen: Die Auszeit, von der er spricht, kann er in dem Fall vorher nehmen, da es ohnehin noch einige Monate dauern wird, bis die Liga ein Vollprogramm anbieten kann. Und da AEW eine Kooperation mit NJPW anstrebt, ließe sich auch sein angedeuteter Wunsch nach einem Rückmatch mit Tanahashi damit vereinbaren.

Hinzu kommt, dass Omega mit den AEW-Bossen Cody Rhodes sowie Nick und Matt Jackson gut befreundet und Teil ihrer Gruppierung "The Elite" ist, während sein Verhältnis zu WWE mindestens gespalten ist.

Auch Chris Jericho auf dem Markt, KUSHIDA verkündet Abgang

Omega war von 2005 bis 2006 als Nachwuchswrestler unter WWE-Vertrag, bat dann jedoch um seine Entlassung, weil er sich bei der damaligen Entwicklungsliga DSW unwohl fühlte. In diversen Interviews äußerte sich der "Cleaner" seitdem kritisch über die Ausrichtung von WWE und die Zwänge, die Wrestlern dort auferlegt würden, er lehnte mehrere Offerten des Marktführers ab.

Der charismatische Kanadier - der ein erklärtes Faible für das Land Japan hat - ging eigene Wege und stieg schließlich zum Topstar im fernen Osten auf, seine Matchserie gegen Kazuchika Okada bei NJPW gilt als die beste, die das Wrestling je zu bieten hatte.

Neben Omegas Zukunft ist auch die seines Landsmanns Chris Jericho offen, der den Ruhm Omegas mit seinem Wechsel von WWE zu NJPW und einem großen Match gegen Omega bei Wrestle Kingdom 2018 weiter vergrößert hatte. Auch der 48 Jahre alte Jericho verlor in Tokio sein Match gegen Tetsuya Naito und wird von WWE und AEW umworben.

Gewissheit ist das Aus für den 35 Jahre alten KUSHIDA (Yujiro Kushida) bei NJPW, er selbst verkündete, dass er nun "nach Übersee" gehen werde. Der Edeltechniker, der seinen Charakter der Filmfigur Marty McFly aus Zurück in die Zukunft nachempfunden hat, wird mit WWE in Verbindung gebracht.