WWE läutet die Road to WrestleMania ein, die neue Liga AEW steht in den Startlöchern - aber der erste absolute Höhepunkt des Wrestling-Jahrs steigt in Japan.

Wie jedes Jahr am 4. Januar veranstaltet die Traditionsliga NJPW (New Japan Pro Wrestling) eine gigantische Show im Tokyo Dome, Wrestle Kingdom 13 ist der frühe Jahreshöhepunkt der Promotion vor über 40.000 Zuschauern.

Drei Kämpfe wurden besonders heiß erwartet: Der Hauptkampf zwischen IWGP World Champion Kenny Omega aus Kanada und dem langjährigen NJPW-Topstar Hiroshi Tanahashi, der Eröffnungs-Fight zwischen den Ausnahme-Athleten Will Ospreay und Kota Ibushi und der Co-Main-Event, in dem WWE-Legende Chris Jericho auf Tetsuya Naito traf. Im vergangenen Jahr beflügelte das NJPW-Comeback von Jericho und sein "Dream Match" gegen Kenny Omega das weltweite Interesse an Wrestle Kingdom, diesmal bot die Show die qualitativ vielleicht beste Card aller Zeiten.

Denkwürdiger Auftakt zwischen Ospreay und Ibushi

Bereits der Opener zwischen Ospreay und Ibushi war der erwartete Kracher: Die beiden Ausnahme-Athleten überboten sich gegenseitig mit Akrobatik, technischer Finesse - und auch mit Härte.

Ibushi blutete aus dem Mund, nachdem Ospreay ihn von oben gegen den Ringpfosten krachen ließ und schien nach einem Ellbogenstoß gegen den Hinterkopf k.o. zu gehen. Ospreay machte den Sack mit dem Strom Breaker zu und gewann damit den NEVER Openweight Title, Ibushi wurde dann mit einer Nackenstütze fixiert und einer Trage abtransportiert (wohl eine geskriptete Aktion, um die Heftigkeit des Fights zu unterstreichen).

Wilder Fight zwischen Chris Jericho und Tetsuya Naito

Mit weniger Tempo, aber mit der gleichen erzählerischen Klasse, verlief das Jerichos Match gegen Naito. Als No DQ Match und damit als Brawl statt als Technik-Festival angelegt, klärten die beiden ihre Feindschaft mit Kendostäben, Stühlen und am Ende auch unter Einsatz des Intercontinental-Titelgürtels, um den es ging.

Letztlich streckte Naito Jericho damit nieder, legte mit seinem Finisher Destino nach und gewann den Titel damit zurück.

AEW-Bosse sind am Start

Nicht nur wegen der Action im Ring Wrestle Kingdom mit Spannung erwartet: Üblicherweise laufen nach der Show die Verträge vieler Wrestler aus, die Ergebnisse der Matches können also auch Hinweise geben, wer NJPW danach verlässt und eine neue Herausforderung bei WWE (wie 2016 Nakamura und AJ Styles) oder bei AEW sucht.

Die AEW-Bosse Cody Rhodes sowie Nick und Matt Jackson (The Young Bucks) waren sie selbst bei Wrestle Kingdom aktiv, hinter den Kulissen dürften sie den Trip nach Tokio nutzen, um Vertragsgespräche mit ungebundenen Kämpfern zu führen und auch um die angeblich von ihnen angepeilte Kooperation mit NJPW auszuloten.

Rhodes verlor in Tokio seinen US Title gegen Juice Robinson, auch die Bucks unterlagen in einem Dreikampf um die IWGP Tag Team Titles und verabschiedeten sich hinterher via Twitter von den japanischen Fans. Sie selbst konzentrieren sich nun also erstmal auf das Projekt AEW.

Besonderes Interesse fokussiert sich auf Jericho und auf Champion Omega, der sich in den vergangenen Jahren - vor allem durch seine Matchserie gegen Kazuchika Okada - als einer der Besten der Welt hervorgetan und einen weltweiten Kult um sich aufgebaut hat. Omegas Vertrag soll in diesem Monat auslaufen.

NJPW Wrestle Kingdom 13 im Tokyo Dome - die Ergebnisse:

NEVER Openweight Title Match: Will Ospreay besiegt Kota Ibushi (c) - TITELWECHSEL!

Will Ospreay besiegt Kota Ibushi (c) - TITELWECHSEL! IWGP Junior Heavyweight Tag Team Title Match: Shingo Takagi & BUSHI besiegen El Desperado & Yoshinobu Kanemaru (c), SHO & YOH - TITELWECHSEL!

Shingo Takagi & BUSHI besiegen El Desperado & Yoshinobu Kanemaru (c), SHO & YOH - TITELWECHSEL! Revolution Pro Wrestling Undisputed British Heavyweight Title Match: Zack Sabre Jr. besiegt Tomohiro Ishii (c) - TITELWECHSEL!

Zack Sabre Jr. besiegt Tomohiro Ishii (c) - TITELWECHSEL! IWGP Tag Team Title Match: EVIL & SANADA besiegen Guerrillas of Destiny (c), The Young Bucks - TITELWECHSEL!

EVIL & SANADA besiegen Guerrillas of Destiny (c), The Young Bucks - TITELWECHSEL! IWGP United States Title Match: Juice Robinson besiegt Cody Rhodes (c) - TITELWECHSEL!

Juice Robinson besiegt Cody Rhodes (c) - TITELWECHSEL! IWGP Junior Heavyweight Title Match: Taiji Ishimori besiegt KUSHIDA (c) - TITELWECHSEL!

Taiji Ishimori besiegt KUSHIDA (c) - TITELWECHSEL! Jay White besiegt Kazuchika Okada

IWGP Intercontinental Title No DQ Match: Tetsuya Naito besiegt Chris Jericho (c) - TITELWECHSEL!

Die restliche Card:

IWGP Heavyweight Title Match: Kenny Omega (c) vs. Hiroshi Tanahashi

TV, Livestream, Uhrzeit:

Wrestle Kingdom beginnt am Freitag, den 4. Januar 2019, um 9 Uhr deutscher Zeit (Preshow: 8 Uhr). Zu sehen ist die Show via Internet oder Smart-TV über das Streaming-Portal NJPW World.