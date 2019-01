Seine Interviews mit Hulk Hogan sind unvergessen, 2006 führte ihn der legendäre Weggefährte in die WWE Hall of Fame ein - nun versetzt der Tod von "Mean" Gene Okerlund die Wrestling-Welt in Trauer.

Wie WWE mitteilte, ist Okerlund im Alter von 76 Jahren verstorben.

Legendäre WWE-Interviews mit Hulk Hogan

Okerlund, gelernter Fernsehjournalist, ehemaliger Radiomoderator und Hobbymusiker, war seit den Siebzigern als Wrestling-Interviewer aktiv, zunächst bei der in Minnesota ansässigen Liga AWA (American Wrestling Association) - bei der auch Hogan aktiv war, bevor dieser 1983 von Vince McMahon als neues Aushängeschild seiner World Wrestling Federation (WWF) verpflichtet wurde.

Der für seine charakteristische und ausdrucksstarke Stimme bekannte Okerlund wechselte mit Hogan die Seiten und blieb einer ganzen Generation als der Mann in Erinnerung, dem Hogan in den Show-Segmenten der Liga Rede und Antwort stand ("You know something Mean Gene ...", "Let me tell you something, Mean Gene ...").

"Ich folge dir einfach, Bruder"

"Wir haben nie geprobt oder irgendein Skript von einem Autor bekommen", erinnert sich Hogan: "Gene hat mich immer nur gefragt: 'Hey Großer, was willst du machen?' Und ich habe immer geantwortet: 'Ich folge dir einfach, Bruder.' Funktionierte von 1980 bis 2017. Ruhe in Frieden, mein Bruder."

Ebenso wie Hogan wechselte Okerlund 1993 zur Konkurrenzliga WCW - und hielt dort auch 1996 für Hogan beim legendären Moment das Mikro, als er vom Publikumsliebling zum Bösewicht wurde und die Gruppierung New World Order (nWo) gründete.

Nach Ende von WCW im Jahr 2001 stand "Mean Gene" zuletzt unter einem Lebenszeitvertrag mit WWE, moderierte Shows und hatte kleinere Auftritte, zuletzt beim 25. Geburtstag von Monday Night RAW 2018, als er AJ Styles interviewte.

Okerlunds Aufgabe war es, mit seiner seriösen Erscheinung den Gegenpol zu seinen Gesprächspartnern zu bilden, er war der Normalo, der die bunten Comic-Charaktere als Kontrastfarbe hervorhob. WWE-Vorstand Paul Levesque (Triple H) würdigte Okerlund als "Stimme und Soundtrack einer Ära".

Spitzname "Mean Gene" war ironisch gemeint

Den Spitznamen "Mean Gene" ("Gemeiner Gene") bekam Okerlund einst von seinem Hall-of-Fame-Kollegen Jesse Ventura verpasst, es war ein ironischer Gag: Okerlund galt als die Freundlichkeit in Person.

In Okerlund verliert das Wrestling ein weiteres prägendes Fernseh-Gesicht der Achtziger und Neunziger: Erst im September 2017 war Kommentatoren-Legende Bobby "The Brain" Heenan nach langem Kampf gegen eine Krebserkrankung verstorben. Okerlund war mit ihm hinter den Kulissen ebenso befreundet war wie mit Hogan. Heenans Kommentatoren-Kollege Gorilla Monsoon starb bereits 1999 an Herzversagen.

Okerlund - der im Lauf seines Lebens auf zwei Nierentransplantationen angewiesen war - hinterlässt seine Ehefrau Jeanne, mit der er seit 1964 verheiratet war, und zwei erwachsene Kinder.

