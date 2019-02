WWE-Star Kevin Owens pausiert seit Oktober wegen einer Operation an beiden Knien - nun ist das Licht am Ende des Tunnels in Sicht.

Bei der TV-Show Monday Night RAW am Montag (11. Februar) meldete sich Owens in einem Video von einer Bowling-Bahn zu Wort und teilte mit, dass er noch etwa einen Monat von seinem Comeback entfernt sei.

Owens' Teilnahme bei WrestleMania 35 am 7. April scheint also gesichert.

Nicht unwichtiges Detail: In dem Segment wurde bewusst offen gelassen, ob Owens zu RAW zurückkehrt oder zur Dienstagsshow SmackDown.

Kevin Owens seit Oktober verletzt

Im Oktober war der Kanadier bei der TV-Sendung Monday Night RAW aus dem Programm der Showkampf-Liga geschrieben worden.

Gegner Bobby Lashley attackierte den früheren Universal Champion nach einem Match weiter und legte so einen Heel-Turn, einen Wandel zum Bösewicht hin. Lashley war bei WWE auch derjenige, der im TV für die langwierige Verletzung von Owens' Partner Sami Zayn verantwortlich gemacht wurde, mit dessen Rückkehr auch demnächst gerechnet wird.

Medienberichten zufolge hatte Owens seine Knieverletzung seit längerem verschleppt.