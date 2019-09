Sie war eine der beliebtesten weiblichen WWE-Stars, eine Inspiration für zahllose ihrer Erbinnen - und rundete ihre Karriere ab, als sie schon zweifache Mutter war.

Mit einem letzten Match gegen Charlotte Flair hat Trish Stratus beim SummerSlam 2019 ihre aktive Wrestling-Laufbahn im Alter von 43 Jahren endgültig beendet, 13 Jahre nachdem sie ihren Job als Vollzeit-Showkämpferin aufgegeben hatte.

Anzeige

Der Boom des Frauen-Wrestling bei WWE infolge der "Women's Revolution" bewog sie jedoch zu einem Comeback, bei dem sie einer neuen Generation Fans zeigte, dass sie nichts verlernt hatte.

Trish Stratus legte verblüffende Karriere bei WWE hin

Die griechischstämmige Kanadierin Stratus - bürgerlicher Name: Patricia Anne Stratigeas - hatte 1999 bei der damaligen WWF unterschrieben. Sie hatte damals keinerlei Wrestling-Erfahrung, war stattdessen Fitness-Model und es schien eine Weile auch, als ob sie nur als "Eye Candy" für die männlichen Fans dienen sollte.

Nachdem sie im Jahr 2000 ihr Ring-Debüt feierte, entwickelte sie sich jedoch erstaunlich: Sie offenbarte großes Talent im Ring und etablierte sich als ernstzunehmende Wrestlerin. Sie hielt siebenmal den Women's Title der Liga, vor allem ihre Dauerfehde mit der ähnlich populären Lita blieb in Erinnerung.

Die beiden bestritten 2004 sogar den Hauptkampf der wichtigsten WWE-TV-Show Monday Night RAW, was damals eine selten Ehre für die WWE-Frauen war. Besondere Erwähnung verdient auch ihre Rivalität mit der damals debütierenden und als verrückte Stalkerin Stratus' inszenierten Mickie James.

2006 beendete Stratus mit einem letzten Match gegen Lita ihre Vollzeit-Karriere, sie trat danach als amtierender Champion ab. Stratus zog 2013 in die WWE Hall of Fame ein, zu den weiteren Ehrungen gehörte die Kür zur "Woman of the Decade" durch das Magazin Pro Wrestling Illustrated.

Ewige Rivalin Lita wurde Freundin und Taufpatin

Zwei Wochen nach ihrem Karriere-Ende bei WWE schlug Stratus ein neues Kapitel auf und heiratete ihren langjährigen Partner Ron Fisico, mit dem sie schon zusammen auf der High School war. Mit ihrem Mann hat sie mittlerweile einen Sohn und eine Tochter, Lita ist Patin des Erstgeborenen.

2008 eröffnete Stratus ein Yoga-Studio nahe ihrer Heimat Toronto, zudem trat sie in diversen TV-Shows und in kleinen Filmrollen auf, blieb WWE aber auch in verschiedenen Funktionen und mit unregelmäßigen Gastauftritten im Ring verbunden.

Anfang 2018 nahm Stratus am ersten Royal Rumble der Frauen teil, für den diverse weibliche Stars von einst nochmal zurückkehrten, um die Fackel an die neue Generation weiter zu reichen. Im selben Jahr tat sie sich auch nochmal mit Lita zusammen, um beim ersten, nur den Frauen vorbehaltenen WWE-Pay-Per-View Evolution auf ihre alte Rivalin James und Alicia Fox zu besiegen.

Als letztes Hurra, bei dem sie dann auch allein im Fokus stand, lieferte sie sich beim SummerSlam 2019 in ihrer Heimatstadt Toronto ein Duell der Generationen mit Charalotte Flair. Flair gewann, wurde aber für ihren starken Auftritt mit "You-still-got-it"-Rufen und Applaus verabschiedet. Stratus hatte zuvor in Interviews klargestellt, dass das Match ihre endgültige Abschiedsvorstellung sein würde.