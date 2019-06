Sie war ein legendärer Zusammenschluss einiger der größten Wrestling-Stars der Neunziger, trug entscheidend dazu bei, ihren Erzrivalen "Stone Cold" Steve Austin als Topstar von WWE populär zu machen.

Inzwischen jedoch ist die Erinnerung an die zweite Auflage der Hart Foundation eine tragische: Innerhalb von fünf Jahren starben drei ihrer Mitglieder - Brian Pillman, Owen Hart und der "British Bulldog" Davey Boy Smith -, bevor sie 40 Jahre alt wurden.

Nach dem Tod von Jim "The Anvil" Neidhart im Sommer 2018 ist nur noch dessen Schwager Bret Hart am Leben.

Bret Hart (M.) ist nach den Toden von Owen Hart, Brian Pillman, Jim Neidhart und dem British Bulldog (v.l.) letztes lebendes Mitglied der Hart Foundation © WWE 2018 All Rights Reserved

Jim Neidhart litt an Alzheimer

Neidhart - verheiratet mit Brets Schwester Ellie und Vater von WWE-Wrestlerin Natalya - starb am 13. August 2018 im Alter von 63 Jahren, er litt an der Alzheimerschen Krankheit.

Wie das Portal TMZ berichtet, erlitt er einen mit seiner Krankheit zusammenhängenden Anfall, unmittelbare Todesursache war offenbar eine Kopfverletzung, die er sich bei einem daraus resultierenden Sturz zuzog.

Der charismatische, über 120 Kilo schwere Neidhart wurde im kanadischen Calgary von Bret Harts Vater Stu zum Wrestler ausgebildet und kämpfte in den achtziger und den frühen neunziger Jahren an Brets Seite, die beiden bildeten die originale Hart Foundation, eines der erfolgreichsten Tag Teams ihrer Zeit - das im Jahr nach Neidharts Tod posthum in die WWE Hall of Fame aufgenommen wurde.

Anders als Hart war Neidhart als Einzelwrestler weniger erfolgreich, half aber später auch Brets jüngerem Bruder Owen als Partner und Vollstrecker, sich bei der damaligen WWF zu etablieren.

WWE: Jim Neidhart - Ex-Partner von Bret Hart - stirbt an Alzheimer © WWE

Drei weitere Foundation-Mitglieder waren zuvor unter tragischen Umständen in noch jüngeren Jahren als Neidhart verstorben.

Brian Pillman starb mit 35

Pillman - einer der spannendsten und charismatischsten Showkämpfer der neunziger Jahre - wurde 1997 mit nur 35 Jahren tot in einem Hotelzimmer gefunden, kurz bevor er bei einer WWE-Großveranstaltung hätte antreten sollen.

Die "Loose Cannon" starb an Herzversagen, das durch eine angeborene Herzschwäche mitverursacht wurde, aber auch durch jahrelangen Medikamentmissbrauch: Nach Angaben seiner Witwe Melanie nahm Pillman illegal verschriebene Schmerzmittel, das Aufputschmittel Ephedrin und Wachstumshormone.

Pillmans gesundheitliche Probleme waren im Jahr zuvor durch einen Autounfall verschlimmert worden, bei dem er sich einen Trümmerbruch des Knöchels zuzog und hinterher eine Woche im Koma lag.

Brian Pillman wurde 1997 in einem Hotelzimmer tot aufgefunden - Todesursache war Herzversagen © WWE

Pillmans 1993 geborener Sohn Brian Jr. folgte seinem Vater ins Wrestling-Geschäft, er nahm im Mai 2019 an der Debütshow der neuen Liga AEW teil.

Owen Hart kam bei Einlauf-Stunt zu Tode

Owen Hart stürzte 1999 mit 34 bei einem missglückten Einlauf-Stunt bei einer WWE-Show zu Tode: Er sollte in seiner damaligen Rolle als maskierter "Blue Blazer" vom Hallendach abgeseilt werden, die Konstruktion war allerdings nicht richtig gesichert.

Owen Hart besiegte bei WrestleMania X im Jahr 1994 seinen Bruder Bret Hart © WWE

Owen stürzte 24 Meter in die Tiefe, landete mit der Brust auf einem Ringseil und starb an den inneren Blutungen, die der Sturz auslöste. Owens Witwe Martha verklagte WWE und bekam nach einem Vergleich 18 Millionen Dollar von der Promotion gezahlt.

Auf ausdrücklichen Wunsch von Martha ist Owen bis heute auch nicht in die WWE Hall of Fame aufgenommen worden, sie möchte nicht, dass die Liga das Andenken an Owen zu Geld macht.

Herzinfarkt auch beim British Bulldog

Im Jahr 2002 starb auch der British Bulldog mit nur 39 Jahren: Der mit Bret und Owens Schwester Diana verheiratete David "Davey Boy" Smith erlitt während eines Kanada-Urlaubs einen tödlichen Herzinfarkt.

Der British Bulldog erlitt 2002 in Kanada einen tödlichen Herzinfarkt © WWE

Auch der Bulldog hatte seinen Muskelaufbau nachweislich mit Steroiden und Wachstumshormonen unterstützt, ein direkter Zusammenhang mit seinem frühen Tod wurde zwar nicht festgestellt, die Herzprobleme dürften aber eine Folge der gesundheitsschädlichen Mittel gewesen sein.

Smith lebte zum Zeitpunkt seines Todes von Ehefrau Diana getrennt und war zusammen mit der Ehefrau von Brets älterem Bruder Bruce, es gab zwei getrennte Beerdigungen für ihn. Innerhalb der Hart-Familie gab es im Lauf der Jahre viele persönliche Konflikte, die teils durch den Umgang mit den Todesfällen mitverursacht und verschärft worden waren.

Auch Bret Hart leidet an den Spätfolgen

Auch Bret Hart leidet an den Spätfolgen seiner erfolgreichen Showkampf-Karriere: Im Jahr 2000 musste er sie wegen einer schweren Kopfverletzung beenden, zwei Jahre danach erlitt er einen Schlaganfall, der durch die diversen im Ring erlittenen Gehirnerschütterungen zusammenzuhängen schien.

Bret Hart und Neidharts Tochter Natalya führten "The Anvil" 2019 in die WWE Hall of Fame ein © WWE

Im Jahr 2016 erkrankte Bret Hart an Prostatakrebs, erholte sich jedoch auch davon.