Monatelang spannte das wandelnde Wrestling-Denkmal seine Fans auf die Folter, doch am Ende enttäuschte er sie nicht.

Bei WWE WrestleMania 34 im April 2018 feierte der Undertaker ein Jahr nach seinem vermeintlichen Abschied sein Ring-Comeback - das am Ende völlig anders lief als erwartet (zum kompletten Show-Bericht).

WWE stiftet weitere Verwirrung

Wochenlang hatte Superstar John Cena den 53-Jährigen provoziert, bei der Mega-Show im Superdome von New Orleans gegen ihn anzutreten.

Der Undertaker reagierte schlicht nicht darauf, das große Match wurde bis zum Beginn der Show nicht verkündet - und auch währenddessen machte WWE sich einen Spaß daraus, die Undertaker-Fans noch weiter zu verwirren.

Cena saß zunächst als Fan in der ersten Reihe und sah sich die ersten Matches der Show als Zuschauer an. Nach einer Weile rannte ein Ringrichter zu ihm und teilte ihm etwas mit, worauf Cena begeistert in den Backstage-Bereich rannte.

Undertaker schockt John Cena

Cena kam später in seinem Wrestling-Outfit zum Ring, das Licht ging aus - und unter Buhrufen des Publikums kam anstelle des Undertakers der singende Bösewicht Elias zum Ring.

Der "Drifter" machte sich über Cena, den Undertaker und die Fans lustig und kassierte dafür eine Abreibung von Cena. Das Licht ging dann nochmal aus - und diesmal gab es tatsächlich den berühmten Gänsehaut-Einmarsch des "Deadman".

Was dann passierte, war für die Zuschauer eine echte Überraschung: Anstelle des erwartet ausgeglichenen Matches gab es eine Machtdemonstration des Undertakers.

Fitter als gegen Roman Reigns

Das Phenom dominierte den größten WWE-Star der vergangenen 15 Jahre mit seinen berühmten Standard-Aktionen - den Snake Eyes, dem Seiltanz, dem Chokeslam.

Cenas einziger Offensiv-Move, der Five-Knuckle-Shuffle, lief ins Leere, als sich der Undertaker auf seine ebenso bekannte Weise wie ein Zombie erhob.

Mit seinem Finisher, dem Tombstone, beendete der Undertaker nach wenigen Minuten den Kampf - sein 24. Sieg im 26. WrestleMania-Kampf - und verließ den Ring unter dem Jubel des Publikums.

Auch wenn der unter Hüftproblemen leidende Deadman anscheinend nicht mehr zu einem Klassiker in der Lage ist: Er wirkte in besserem körperlichen Zustand als bei seiner Niederlage gegen Roman Reigns im Jahr zuvor. Der dominante Auftritt schien auch wie ein bewusstes Gegenstück zu seinem letzten Auftritt in New Orleans 2014 - als gegen Brock Lesnar seine legendäre WrestleMania-Siegesserie endete.

Im Nachhinein wurde allerdings berichtet, dass WWE sich wegen dem Fitness-Level des Takers bewusst entschieden hätte, das Match kurz zu halten, weil ihr bei der Vorbereitung früh klar geworden sei, dass ein längeres Duell die Erwartungen nur enttäuscht hätte.

Laut Wrestling Observer sei das auch ein Grund gewesen, warum WWE das Match nicht ankündigte und wochenlang ein Mysterium daraus machte: Die Liga hätte keine zu große Erwartungshaltung schaffen wollen.

Cena hat sich dem Entschluss, dass der Undertaker ihn blitzschnell abfertigen darf, offensichtlich nicht in den Weg gestellt. Bei manch anderen Stars undenkbar, beim als selbstlos bekannten Cena aber keine große Überraschung: Er hatte sein Ego in den vergangenen Jahren praktisch immer hintenangestellt.

Sexy Einzug, harte Hiebe: So lief Rouseys WWE-Debüt

Die Ergebnisse von WWE WrestleMania 34:

Intercontinental Title Match: Seth Rollins besiegt The Miz (c), Finn Balor - TITELWECHSEL!

SmackDown Women's Title Match: Charlotte Flair (c) besiegt Asuka

WWE United States Title Match: Jinder Mahal besiegt Randy Orton (c), Bobby Roode, Rusev - TITELWECHSEL!

Ronda Rousey & Kurt Angle besiegen Stephanie McMahon & Triple H

SmackDown Tag Team Title Match: The Bludgeon Brothers (Harper & Rowan) besiegen The Usos (Jimmy & Jey Uso) (c), The New Day (Big E & Kofi Kingston) - TITELWECHSEL!

The Undertaker besiegt John Cena

Daniel Bryan & Shane McMahon besiegen Kevin Owens & Sami Zayn

RAW Women's Title Match: Nia Jax besiegt Alexa Bliss - TITELWECHSEL!

WWE World Title Match: AJ Styles (c) besiegt Shinsuke Nakamura

RAW Tag Team Title Match: Braun Strowman & Nicholas besiegen Cesaro & Sheamus (c) - TITELWECHSEL!

Universal Title Match: Brock Lesnar (c) besiegt Roman Reigns