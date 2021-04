Sie waren das Traumpaar von WWE und zelebrierten es auch auf der größten aller Wrestling-Bühnen - dann aber trennten sich John Cena und Nikki Bella überraschend.

In einem gemeinsamen Statement am 16. April 2018 gaben beide bekannt, dass sie ihre Beziehung beendet hätten: "Diese Entscheidung war schwierig für uns, wir empfinden aber weiterhin viel Liebe und Respekt füreinander."

Anzeige

Dabei hatte Cena Bella erst ein Jahr zuvor - bei der Mega-Show WrestleMania 33 vor über 75.000 Zuschauern - noch einen romantischen Heiratsantrag im Ring gemacht, stilecht mit Kniefall.

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Es gab Tränen bei Bella - wobei der Antrag nach übereinstimmenden Medienberichten eine geplante Inszenierung war, die Cena und Bella gemeinsam mit WWE durchzogen, um einen denkwürdigen Moment zu kreieren.

Nikki Bella jetzt mit Tänzer Artem Chigvintsev liiert

Das Paar war seit sechs Jahren zusammen, für beide wäre es die zweite Ehe gewesen, die geplante Hochzeit wurde aber abgesagt, die Verlobung gelöst. Über die Gründe für die Trennung sprachen beide damals nicht, sie baten darum, ihre Privatsphäre zu respektieren. Bekannt ist allerdings, dass die beiden immer wieder über das Thema Kinderwunsch stritten - Cena und Bella führten über Jahre eine öffentliche Beziehung, die in der Reality-TV-Show "Total Bellas" ausgeleuchtet wurde.

Die beiden versuchten noch einmal eine Wiederannäherung, die im Sommer 2018 aber endgültig scheiterte. "Nachdem ich die Verlobung aufgelöst hatte, haben wir versucht, unsere Beziehung wieder zu verbessern, um doch noch zu heiraten", teilte Bella mit: "Nach einer langen Zeit und einem langen Gewissenskampf - alleine und gemeinsam - haben wir beschlossen, getrennte Wege zu gehen."

Nikki Bella ist inzwischen verlobt mit dem Tänzer Artem Chigvintsev, den sie bei der Show "Dancing with the Stars", der US-Version von "Let's Dance" kennen lernte, im Sommer 2020 kam der gemeinsame Sohn Matteo Artemovich zur Welt - einen Tag bevor auch Nikkis Zwillingsschwester Brie ihren zweiten Sohn gebar.

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

John Cena nahm 2020 Shay Shariatzadeh zur Frau

Cena - im Hauptjob inzwischen Schauspieler ("Bumblebee", "Suicide Squad") - ist seit 2020 mit der Geschäftsfrau Shay Shariatzadeh verheiratet.

Nikki Bella trat zusammen mit Zwillingsschwester Brie bei WWE an, im Jahr 2019 beendeten beide gemeinsam ihre Ring-Karriere und widmen sich ihren Zweitkarrieren im Showgeschäft und als Unternehmerinnen, 2021 wurden die Bellas in die Hall of Fame von WWE aufgenommen - aktuell ist ein Ring-Comeback beider im Gespräch.

Brie Bella ist verheiratet mit Cenas WWE-Kollege Daniel Bryan.