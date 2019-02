Am Wochenende steigt eine WWE-Großveranstaltung, die jedes Jahr aufs Neue die deutschen Fans verwirrt.

WWE Elimination Chamber 2019 heißt der vorletzte Pay Per View vor WrestleMania 35 überall auf der Welt, nur nicht im deutschsprachigen Raum. Dort heißt er WWE No Escape 2019.

Der Grund: Der anderswo übliche Name der nach ihrem besonderen Käfig-Hauptkampf benannte Show rührt an deutschen Empfindlichkeiten.

Elimination Chamber sorgte für Irritation

"Elimination Chamber" bedeutet wörtlich übersetzt "Eliminierungskammer" - oder "Ausscheidungskammer", wie die deutschen WWE-Kommentatoren einst sagten. Weil das Wort Assoziationen zu den Gaskammern und der Mordmaschinerie der Nazi-Zeit weckte und Irritationen auslöste, verwendet es die Promotion im deutschsprachigen Raum inzwischen aber nicht mehr.

Auf dem hiesigen Markt hieß die Show daher zunächst weiter "No Way Out", wie die Chamber-Shows bis 2009 auch in den USA hießen, ehe sie in Elimination Chamber umbenannt wurden. Seitdem WWE dann in den USA das Label "No Way Out" für eine andere Show wieder einführte, heißt Elimination Chamber in Deutschland "No Escape" - "Kein Entkommen".

Auch die beiden Hauptmatches werden von WWE hier als "No-Escape-Matches", nicht als Chamber-Matches bezeichnet.

Zwei Titel stehen auf dem Spiel

Worum es bei No Escape eigentlich geht? Es ist ein großer Kampf in einem Riesenkäfig, in dem in der Regel sechs Wrestler gegeneinander antreten. Zwei fangen an, vier weitere warten zunächst in einer Plexiglas-Kammer und kommen nach und nach hinzu. Der letzte, der übrig bleibt, ist der Gewinner.

Bei den Männern gibt es diesmal ein Match um den WWE-Titel. Champion Daniel Bryan setzt den Gürtel gegen AJ Styles, Samoa Joe, Jeff Hardy, Randy Orton und Kofi Kingston aufs Spiel - Ersatzmann für den verletzten Mustafa Ali.

Zum zweiten Mal gibt es in diesem Jahr auch ein Elimination Chamber Match der Frauen, es geht um den neu eingeführten Tag-Team-Titel der Damen: Es bewerben sich Bayley und Sasha Banks, Nia Jax und Tamina, Liv Morgan und Sarah Logan, Mandy Rose und Sonya Deville, die IIconics sowie Carmella und Naomi.

Die Card für WWE No Escape 2019:

WWE Title Elimination Chamber Match: Daniel Bryan (c) vs. AJ Styles vs. Jeff Hardy vs. Mustafa Ali vs. Randy Orton vs. Samoa Joe

WWE Women's Tag Team Title Match (vakant): Bayley & Sasha Banks vs. Carmella & Naomi vs. Mandy Rose & Sonya Deville vs. Nia Jax & Tamina vs. The IIconics (Billie Kay & Peyton Royce) vs. The Riott Squad (Liv Morgan & Sarah Logan)

WWE RAW Women's Title Match: Ronda Rousey (c) vs. Ruby Riott

WWE SmackDown Tag Team Title Match: Shane McMahon & The Miz (c) vs. The Usos

Intercontinental Title Handicap Match: Bobby Lashley (c) & Lio Rush vs. Finn Balor

No Disqualification Match: Braun Strowman vs. Baron Corbin

WWE Cruiserweight Title Match: Buddy Murphy (c) vs. Akira Tozawa

Die Übertragung im TV und im Livestream:

Elimination Chamber/No Escape ist in der Nacht zum Montag, den 18. Februar, ab 1 Uhr deutscher Zeit im WWE Network im Livestream und bei Sky Select zu sehen. Die Kickoff-Show beginnt um 0 Uhr.