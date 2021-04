Conor McGregor wird wohl zum dritten Mal in seiner Karriere gegen Dustin Poirier in den Ring steigen.

Auf Twitter kündigte der UFC-Fighter an, am 10. Juli gegen den US-Amerikaner anzutreten. Damit bestätigte der Ire eine Meldung von ESPN vom Freitag: "Der Kampf ist gebucht. Am 10. Juli werdet ihr sehn, was der Mac drauf hat. Anpassen und absolut fucking zerstören!"

Im letzten Duell der beiden MMA-Kämpfer bei UFC 264 hatte sich Poirier durchgesetzt, das erste Aufeinandertreffen der "Trilogie" ging einst an McGregor (UFC 178). Nun seht also ein Entscheidungskampf an.