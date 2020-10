Was für ein emotionales und denkwürdiges Comeback von Khabib Nurmagomedov!

Erst verteidigte er bei UFC 254 in Abu Dhabi seinen Weltmeistertitel im Leichtgewicht gegen Interimschampion Justin Gaethje, wenig später verkündete er dann im Octagon, dass dies sein letzter UFC-Kampf gewesen sei.

"Das war mein letzter Kampf. Ich werde ohne meinen Vater nicht mehr in den Ring zurückkehren. Das habe ich meiner Mutter versprochen", sagte Nurmagomedov, der sich seine Kampfhandschuhe auszog und in der Ringmitte zu Boden legte, mit Tränen in den Augen unmittelbar nach dem Kampf.

Am 3. Juli starb Vater Abdulmanap Nurmagomedov, den Khabib immer als seine besten Freund bezeichnete, im Alter von 57 Jahren nach einer Corona-Infektion und Herzkomplikationen in einem Moskauer Krankenhaus.

Khabib tritt ungeschlagen ab

Der Russe tritt mit einer unglaublichen Kampfbilanz von 29 Siegen und null Niederlagen - und als Nummer eins der Pound-For-Pound-Rangliste - ab. Bei UFC gewann er alle seine 13 Kämpfe, darunter der unvergessene Fight gegen Conor McGregor im Oktober 2018.

In seinem ersten Kampf nach über einem Jahr begann der 32-Jährige mit viel Druck nach vorne. Gaethje agierte unerwartet passiv. Gegen Ende der ersten Runde konnte Nurmagomedov den US-Amerikaner erstmals zu Boden bringen, diesen rettet dieses Mal aber noch der Ablauf der Startrunde.

Gaethje gibt auf

In der 2. Runde brachte Khabib seinen Gegner erneut zu Boden. Nach einem Triangle Choke klopfte Gaethje ab, was das vorzeitige Ende des Kampfes bedeutete.

Unmittelbar danach sank Nurmagomedov überwältigt von seinen Gefühlen in der Ringmitte zu Boden - ehe er wenig später im Siegerinterview sein überraschendes Karriereende bekanntgab.

Mit seinem unnachahmlichen Kampfstil wird er allen UFC-Fans noch lange in Erinnerung bleiben.