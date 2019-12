Nach dem Kampf zwischen Champion Kamaru Usman und Herausforderer Colby Covingtion bei UFC 245 stellte sich heraus, dass sich letzterer einen Kieferbruch während des Kampfes zuzog. Kurios: Covington führte den Kampf noch fast zehn Minuten fort, ehe er von Usman besiegt wurde.

Die Gesichtsfraktur zog sich der US-Amerikaner womöglich in der zweiten oder dritten Runde zu und merkte dieses auch in seiner Ring-Ecke an.

Dass der 31-Jährige den Kampf dennoch fortführte, sorgte bei UFC-Präsident Dana White für Aufsehen: "In der zweiten oder dritten Runde einen gebrochenen Kiefer zu haben und den Kampf fast zu beenden, ist ziemlich beeindruckend."

Covington wurde nach dem Kampf in ein Krankenhaus gebracht, wo die Verletzung erst nach einer weiteren Untersuchung festgestellt werden konnte. Diagnose: Mittelkieferbruch.