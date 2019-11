Im Hauptkampf von UFC 244 in New York hat sich in der Nacht auf Sonntag Jorge Masvidal gegen Nate Diaz um den BMF-Titel durchgesetzt.

Der Fight im Madison Square Garden nahm allerdings ein unerfreuliches Ende: Nachdem Diaz einen Cut über dem rechten Auge hatte, musste der Kampf in der vierten Runde vorzeitig abgebrochen werden. Zwar zog sich der US-Amerikaner die Verletzung schon früher zu, erst in Runde vier warf der Ringarzt allerdings einen genaueren Blick darauf und entschied auf Abbruch.

Hollywood-Star Dwayne "The Rock" Johnson schnallte dem Sieger später unter Buhrufen der Zuschauer zwar den BMF-Gürtel um, die beiden Kämpfer einigten sich aber sofort auf einen Rückkampf. "Ich möchte nicht auf diese Weise gewinnen", sagte Masvidal nach dem Fight und schimpfte gegen die Zuschauer: "Buht mich nicht aus, ich bin nicht der scheiß Arzt. Wir haben euch drei gute Runden geboten."

Diaz sagte: "Ich war deprimiert, weil ich den Cut hatte. Ich war gerade bereit, richtig anzufangen auch wenn ich ein paar Probleme davor hatte."