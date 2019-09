Was für ein Debüt für Ottman Azaitar in der UFC.

Der in Köln geborenen Deutsch-Marokkaner trat ihm Rahmen der UFC 242 als Vorkämpfer auf. Azaitar eröffnete den Kampfabend gegen Teemu Packalen.

Seine UFC-Premiere war allerdings keine besonders lange. Nach rund dreieinhalb Minuten versetzte der 29 Jahre alte Azaitar seinem Gegner mit einem Schwinger den K.o. Packalen fiel nach dem Ohrtreffer zu Boden und verlor kurz das Bewusstsein.

Azaitar verletzt sich Hand

Dabei hatte Azaitar eigentlich einen anderen Plan gehabt. „Eigentlich wollte ich die vollen 15 Minuten kämpfen, aber ich hatte früher meine Chance“, erklärte er bei DAZN.

Und auch der Schwinger sei so nicht geplant gewesen. „Eigentlich wollte ich ihn auch mehr mit links treffen, aber diese Hand habe ich mir zu Beginn verletzt." Das dürfte ihm am Ende herzlich egal gewesen sein.

Der Hauptkampf des Abends in Abu Dhabi findet am Abend im Leichtgewicht zwischen am Abend zwischen Khabib Nurmagomedov und Dustin Poirier statt. Es ist der erste Kampf Khabibs im Octagon seit dem Fight gegen Conor McGregor.