Die Karriere von Conor McGregor zum Durchklicken:

Nach über einem Jahr Pause bestreitet Conor McGregor wieder einen Kampf. In der Nacht auf Sonntag kehrt das MMA-Großmaul in den Ring zurück - in Las Vegas kämpft er gegen Donald Cerrone.

Für McGregor wird es der erste Auftritt im Oktagon seit Oktober 2018, als er von UFC-Champion Chabib Nurmagomedow verdroschen worden war.

Anzeige

Der Ire gibt sich vor dem großen Fight im Oktagon gewohnt selbstsicher. "Ich werde ihn verprügeln. Ich würde ihn sogar schlagen, wenn ich die Grippe hätte. Ich werde magische Momente schaffen, wie ich es bereits zuvor getan habe."

DAZN gratis testen und die UFC live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Ob seinen Worten auch Taten folgen, bleibt abzuwarten. So oder so schreibt eine von sportlichem Erfolg, privatem Luxus und Skandalen geprägte Kampfsport-Laufbahn eine neue Geschichte.

SPORT1 zeigt McGregors wildes und prunkvolles Leben.