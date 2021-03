Box-Legende Mike Tyson hat den zweiten Kampf nach seinem Aufsehen erregendem Comeback als fix vermeldet - und erste Details genannt.

Der 54-Jährige verkündete in seinem Podcast Hotboxin' with Mike Tyson, dass er in zweieinhalb Monaten wieder in den Ring steigen wird.

"Ende Mai, wo du gekämpft hast, in dem Ring, in dem du gekämpft hast", sagte er im Gespräch mit seinem Gast Canelo Alvarez.

Mike Tyson kämpft offenbar am 29. Mai in Miami

Alvarez bestritt seinen letzten Kampf gegen Avni Yildirim im Hard Rock Stadium von Miami, das dann also wohl auch Schauplatz des nächsten Tyson-Fights ist.

Das genaue Datum hatte Tyson bei seinem Auftritt nicht im Kopf ("29. Mai, 31. Mai, irgendwie sowas"), da Box-Pay-Per-Views üblicherweise an Samstagen steigen, ist es dann wohl der 29. Mai.

Seinen Gegner nannte Tyson nicht und gab auch keine Hinweise. Die große Frage ist, ob es diesmal tatsächlich zum dritten Kampf gegen Evander Holyfield kommt, dem Tyson einst im Ring einen Teil seines Ohrs abgebissen hatte.

Der 58 Jahre alte Holyfield hatte selbst ein Comeback angekündigt und legte dafür unter anderem mehrere Trainings-Sessions mit Wladimir Klitschko ein.

Tyson bestritt im vergangenen November einen Legendenkampf gegen Roy Jones Jr., der mit einem Unentschieden endete - und mit einem großen Zahltag für die PPV-Anbieter. Tyson hat erklärt, seine Kampfbörsen für wohltätige Zwecke zu spenden.