Nachdem Snoop Dogg den Erfolg von Mike Tyson gegen Roy Jones Jr. vor ein paar Wochen aus nächster Nähe miterlebt hat, will er nun auch selbst beim Promi-Boxen mitmischen. Der Rapper will offenbar seine eigene Box-Liga namens "The Fight Club" gründen.

Laut Sportsnet wird Snoop Dogg für dieses neue Projekt mit Triller zusammenarbeiten, der sozialen Videoplattform, die bereits Tyson gegen Jones Jr. promotet hat.

Sportsnet berichtet außerdem, dass Snoop Dogg und Triller versuchen werden, den Erfolg von Tyson und Jones Jr. zu wiederholen - es wird behauptet, dass über 1,2 Millionen Pay-per-Views verkauft wurden -, indem sie Prominente, Musiker, Social-Media-Stars und Athleten aus anderen Sportarten im Squared Circle zusammenbringen.

In "The Fight Club" wird Triller auch weiterhin musikalische Acts zwischen den Kämpfen auftreten lassen. Die Liga von Snoop Dogg wird von der Tysons Legends Only League getrennt sein.

Triller plant, Tysons Liga fortzuführen, die sich hauptsächlich auf altgediente oder pensionierte Stars aus dem Boxsport konzentriert.

Snoop Dogg soll Kämpfe kommentieren

Snoop Doggs Rolle in der neuen Liga umfasst die Kommentierung der Kämpfe sowie die Unterstützung bei der Auswahl der Kämpfer.

Tyson schlug kürzlich seinen ehemaligen Rivalen Evander Holyfield als seinen nächsten Gegner vor.

Paul, der den ehemaligen NBA-Spieler Nate Robinson spektakulär ausgeknockt hat, forderte derweil die UFC-Kämpfer Jorge Masvidal, Ben Askren und Conor McGregor heraus.