Sowohl Mairis Briedis als auch Yuniel Dorticos blieben beide problemlos im Limit des Cruisergewichts. Am morgigen Samstag stehen sich die beiden im Finale der World Boxing Super Series (WBSS) in München gegenüber.

Briedis (26-1, 19 KO), brachte 90,2 Kilogramm auf die Waage. "Meine Vorbereitung lief extrem gut", sagte der Lette. "Es wird ein spektakulärer Kampf."

"The KO Doctor" Yuniel Dorticos (24-1, 22 KO), IBF-Weltmeister im Cruisergewicht, wurde mit 90,6 kg gewogen.

Dorticos: "Es wird ein Feuerwerk geben"

"Ich kann es kaum erwarten, dass ich endlich wieder in den Ring steigen kann. Es wird ein Feuerwerk geben", kündigte Dorticos an. "Ich werde da anknüpfen, wo Muhammad Ali vor 44 Jahren aufgehört hat. Er hat bei seinem Kampf hier in München den letzten KO-Sieg seiner Karriere eingefahren. Also werde ich es ihm nachtun und ebenfalls einen vorzeitigen Sieg einfahren."

Die Ergebnisse des Wiegens der Undercard:

Federgewicht - 8 Runden

Sophie Alisch (56.8 kg) - Edina Kiss (57 kg)

Supermittelgewicht - 8 Runden

Leon Bunn (77.2 kg) - Timo Laine (77.3 kg)

Mittelgewicht, 10 Runden, IBF Europa Titel

Denis Radovan (72 kg) - Robert Talarek (72.5 kg)