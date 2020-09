Am Samstagabend steigt in München ein Box-Spektakel erster Klasse.

Im Finale der World Boxing Super Series treffen im Cruisergewicht Mairis Briedis und Yuniel Dorticos aufeinander. Für beide geht es nicht nur um die Muhammad Ali Trophy, sondern auch um den WM-Titel der IBF, den aktuell Dorticos inne hat.

Bevor die beiden Boxer in einem Fernsehstudio und ohne Publikum in den Ring steigen, will zunächst der deutsche Nachwuchs sein Können präsentieren. So kämpfen am Abend unter anderem Leon Bunn und Sophie Alisch.

Hier aktualisieren.

Der Kampfabend im LIVETICKER:

+++ Die Kämpfer betreten den Ring +++

Jetzt ist es endlich soweit. Die beiden Hauptfiguren des heutigen Abends betreten den Ring. In den nächsten zwölf Runden wird sich entscheiden, wer sich den IBF-Titel und die Muhammad Ali Trophy sichern kann.

+++ Jetzt wird es spannend +++

Die Rahmenkämpfe in München sind vorbei, jetzt geht es um die Muhammad Ali Trophy. Dazu steigen gleich Mairis Briedis und Yuniel Dorticos in den Ring.

+++ Radovan sorgt für nächsten deutschen Sieg +++

Auch Denis Radovan sorgt für einen deutschen Sieg, der dritte an diesem Abend. Die Punktrichter haben ihrerseits ein klares Urteil gefällt. Gegen Talarek darf sich Radovan dreimal über die Wertung 100:90 freuen. Damit bleibt auch der IBF-Europameistertitel beim Deutschen.

+++ Radovan übt Kontrolle aus +++

Gute Performance von Denis Radovan. Gegen Talarek, der erst gestern erfuhr, dass er heute kämpfen wird, zeigt sich der Deutsche souverän. Er nutzt seine Reichweitenvorteile geschickt aus.

+++ Nächster Kampf hat begonnen +++

Und schon steht der nächste Kampf auf dem Programm. Inzwischen haben Denis Radovan und Robert Talarek den Ring betreten. Radovan stammt aus Deutschland, sein Gegner ist gebürtiger Pole.

+++ Bunn gelingt Erfolg nach Punkten +++

Nicht nur Sophie Alisch, auch Leon Bunn sichert einen Sieg für Deutschland. Der Youngster gewinnt gegen den Finnen Timo Laine nach Punkten mit 82:72, 82:72 und 82:72.

+++ Guter Beginn für Bunn +++

Der Deutsche kommt gut in den Kampf. Die ersten beiden Runden gegen den erfahrenen Finnen kann er ganz klar für sich entscheiden.

+++ Bunn steigt in den Ring +++

Es geht Schlag auf Schlag in München. Nun steht bereits Leon Bunn im Ring. Der Deutsche muss gegen den Finnen Timo Laine ran

+++ Alisch schnappt sich Sieg +++

Große Freude bei Sophie Alisch. Die 18-Jährige aus Berlin kann sich gegen die zwölf Jahre ältere Ungarin nach Punkten durchsetzen. Die Ringrichter urteilen 77:75, 78:74 und 77:75. Auch in ihrem sechsten Profikampf bleibt Alisch damit ungeschlagen.

+++ Alisch schlägt sich gut +++

Gute Vorstellung von Sophia Alisch. Doch auch die ungarische Kontrahentin macht ihre Sache gut. Wir sind bereits in Runde sechs und noch ist die Entscheidung nicht gefallen.

+++ Es geht los +++

Der Kampfabend startet. Zunächst steigen die beiden Damen in den Ring. Sophie Alisch startet für Deutschland, Edina Kiss für Ungarn.

+++ Keine Zuschauer anwesend +++

Aufgrund der Coronapandemie sind beim Kampfabend in München keine Zuschauer zugelassen. Austragungsort ist ein Fernsehstudio der Plazamedia GmbH, einem der führenden TV-Sport-Produzenten mit Sitz in Ismaning bei München.

+++ Diese Kämpfe stehen an +++

Federgewicht - 8 Runden

Sophie Alisch - Edina Kiss

Supermittelgewicht - 8 Runden

Leon Bunn - Timo Laine

Mittelgewicht, 10 Runden, IBF Europa Titel

Denis Radovan - Robert Talarek

Cruisergewicht, 12 Runden, IBF WM-Titel/Muhammad Ali Trophy

Mairis Briedis - Yuniel Dorticos