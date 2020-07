Der ehemalige Weltmeister Mike Tyson kehrt im Alter von 54 Jahren für einen Schaukampf in den Boxring zurück.

Der Schwergewichtler kündigte am Donnerstag an, am 12. September in Los Angeles gegen seinen 51 Jahre alten Landsmann Roy Jones Jr. anzutreten. "Es wird einfach unglaublich sein", sagte Tyson.

Der Kampf soll laut übereinstimmenden Medienberichten über acht Runden gehen und auf der Social-Media-Plattform Triller übertragen werden. Wie das US-Onlineportal tmz.com berichtet, treten vor und nach dem Kampf Topmusiker wie Pitpull, The Weeknd oder Lil Wayne auf.

Zudem werden die beiden Kontrahenten bei ihrer Vorbereitung jeweils von Kamerateams begleitet, im Nachgang soll aus dem gesammelten Material eine zehnteilige Doku entstehen.

Tyson seit 2005 nicht mehr im Ring

Tyson bestritt seinen bislang letzten Kampf am 11. Juni 2005, nach einer krachenden K.o.-Niederlage gegen den Iren Kevin McBride erklärte er damals seinen Rücktritt. Mit zahlreichen Trainingsvideos hatte der US-Amerikaner in den vergangenen Wochen bereits Gerüchte um eine Rückkehr in den Ring befeuert, unter anderem war über einen Showkampf gegen seinen ewigen Rivalen Evander Holyfield spekuliert worden.

Nun machte er sein "Kurz-Comeback" offiziell - auch wenn es nicht zum von vielen Boxfans erhofften Duell mit Holyfield kommen wird.