Dürfen sich Boxfans weltweit auf einen Mega-Fight freuen?

Tyson Fury bestätigt, dass ihm ein Angebot unterbreitet wurde, gegen Mike Tyson in den Ring zu steigen. Seine Antwort war von ungläubigen Staunen geprägt. Immerhin könnte er mit der Boxlegende in den Ring steigen, nach der er selbst benannt wurde.

"Ich bekam einen Anruf und wurde gefragt, ob ich gegen Mike Tyson in einem Schaukampf antreten wolle", erzählte er BT Sport: "Zur Hölle ja", beschrieb er seine erste Reaktion.

Direkt im nächsten Satz erteilt er der Hoffnung auf diesen Kracher Tyson gegen Tyson jedoch eine Absage: "Aber um ehrlich zu sein, ich glaube nicht, dass daraus etwas wird."

Fury glaubt an Tyson-Comeback

Allerdings machte er auch keinen Hehl daraus, dass er sich über ein Ring-Comeback von Iron Mike freuen würde. Bereits Anfang Mai kündigte der 53-järige Tyson seine Rückkehr in den Sport per Video an und stellte eindrucksvoll seine körperliche Fitness unter Beweis. Seine simple Botschaft: "Ich bin wieder da!"

Seit einiger Zeit kursieren Gerüchte, dass Mike Tyson und Evander Holyfield zu einem dritten Duell in den Ring steigen könnten. Es wäre die Neuauflage des legendären "Bite Fights" von 1997, bei dem Tyson seinen Gegenüber Holyfield einen Teil des Ohres abgebissen hatte.

Eine Idee, mit der sich Fury anfreunden könnte. "Ich denke, er (Mike Tyson/Anm.d.Red.) wird auf jeden Fall für ein paar Kämpfe wieder zurückkehren. Gegen Holyfield hat er schon zweimal gekämpft und sie wären in einem ähnlichen Alter."