Die deutschen Boxer Paul Wall (Berlin) und Silvio Schierle (Frankfurt/Oder) haben die Tickets für die Olympischen Spiele in Tokio verpasst.

Die Athleten vom Deutschen Boxsport-Verband (DBV) verloren beim Qualifikationsturnier in London ihre Achtelfinals und schieden aus.

Wall unterlag im Weltergewicht (bis 69 kg) gegen Eskerkan Madiejew (Georgien) nach Punkten mit 0:4. Mittelgewichtler Schierle hatte in der Klasse bis 75 kg trotz einer starken Vorstellung gegen Lancelot Proton de la Chapelle (Belgien) nach Punkten mit 2:3 das Nachsehen.

Am Abend stiegen noch Hamza Touba (Ehingen) im Fliegengewicht (bis 52 kg) gegen den Franzosen Billal Bennama (Frankreich) und Hamsat Schadalow (Berlin) in der Klasse bis 57 kg gegen Kurt Walker (Irland) in den Ring.

Olympia-Quali im Boxen findet statt trotz Coronakrise

Warum das Turnier noch ausgetragen wurde, obwohl sämtliche anderen Sportevents wegen der Coronavirus-Epidemie abgesagt wurden, war auch dem DBV nicht ganz klar. "Die Verantwortung für dieses Turnier liegt bei der Task Force des IOC. Wir haben uns danach zu richten", sagte DBV-Geschäftsführer Michael Müller dem SID. Immerhin wurden ab Montag die Zuschauer von der Veranstaltung ausgeschlossen.

Der DBV war mit 13 Athleten (8 Männer/5 Frauen) in das Turnier in London gestartet. Bis zum 24. März kämpfen insgesamt 342 Boxerinnen und Boxer aus 43 Nationen um insgesamt 77 Tickets für die Sommerspiele in Tokio.