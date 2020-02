Tolle Nachrichten für alle Boxfans in Deutschland: SPORT1 zeigt am kommenden Wochenende den WM-Kampf von Vincent Feigenbutz um den IBF-Titel im Supermittelgewicht live und exklusiv im deutschen Free-TV.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag sind die Zuschauer auf SPORT1 live ab 03:00 Uhr mittendrin, wenn Feigenbutz als Herausforderer in der Bridgestone Arena in Nashville/Tennessee gegen den amtierenden Champion Caleb Plant in den Ring steigt.

Tritt Feigenbutz in Schmelings Fußstapfen?

Der 24-jährige Karlsruher vom Team Sauerland hat im bislang größten Kampf seiner Karriere die Chance, als zweiter deutscher Boxer nach Max Schmeling in den USA einen Weltmeisterschaftskampf zu gewinnen und damit endlich wieder einen WM-Gürtel der vier großen Boxverbände nach Deutschland zu holen.

Eine ausführliche Zusammenfassung des Boxhighlights gibt es am Sonntagabend ab 19:00 Uhr in den SPORT1 News auf SPORT1 zu sehen

US-Premiere für Feigenbutz und Heimspiel für Plant

Vincent Feigenbutz (31-2, 28 K.o.) geht als Underdog in das WM-Duell um die IBF-Weltmeisterschaft im Supermittelgewicht gegen den amtierenden Titelträger Caleb Plant (19-0, 11 K.o.).

Der US-Amerikaner Plant stammt gebürtig aus Tennessee und hat damit in der Bridgestone Arena ein echtes Heimspiel. Der 27-jährige Linkausleger holte sich den WM-Gürtel der IBF Anfang 2019 gegen Jose Uzcategui. Anschließend verteidigte Plant den Titel mit einem technischen K.o. gegen Mike Lee und blieb damit auch in seinem 19 Profikampf ungeschlagen.

Trotz der Außenseiterrolle wird Feigenbutz bei seiner US-Premiere alles daransetzen, die große Chance auf den WM-Triumph zu nutzen und damit in die Fußstapfen der deutschen Weltmeister im Supermittelgewicht Sven Ottke, Graciano Rocchigiani und Arthur Abraham zu treten.

Feigenbutz: "Ich werde alles geben"

"Niemand wird das frühe Aufstehen bereuen, das kann ich versichern. Ich bin bereit und werde bis zur letzten Sekunde alle geben, um den WM-Titel mit nach Hause zu nehmen", sagte Feigenbutz.