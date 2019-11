Tyson Fury macht sich heiß für den Kampf gegen Deontay Wilder!

Der Rückkampf zwischen Fury und Wilder ist schon lange auf den 22. Februar 2020 terminiert. Voraussetzunge für den Kampf war allerdings die erfolgreiche Titelverteidigung Wilders gegen Luis Ortiz. Diese ist nun geglückt und damit steht dem Kampf zwischen Klitschko-Bezwinger Fury und dem "Bronze Bomber" Wilder nichts mehr im Wege.

Das sieht auch "The Furious One" so und stimmt sich bereits per Twitter auf den Fight ein. In Anspielung auf das Unentschieden im Dezember 2018 verspricht er ihm, dass er ihm diesmal eine richtige Lektion erteilen wird. Wilders einzige Chance liegt seiner Meinung nach lediglich in einem Lucky Punch.

Durch den Sieg gegen Ortiz baute Wilder seine Kampfbilanz auf beeindruckende 42-0-1 aus, 41 seiner Kämpfe gewann er durch K.o. Der einzige kleine Makel in Wilders Bilanz bleibt damit das Unentschieden gegen Tyson Fury.