Saul "Canelo" Alvarez hat in der Nacht auf Sonntag in der MGM Grand Garden Arena in Las Vegas die Überraschung perfekt gemacht.

Der Mexikaner schlug in seinem ersten Kampf im Halbschwergewicht den WBO-Champion Sergey Kovalev in der elften Runde durch technischen K.o. und schaffte damit ein Kunststück: Der 29-Jährige ist nun Weltmeister in vier verschiedenen Gewichtsklassen. Er ist erst der vierte Mexikaner, der diesen Meilenstein erreichte.

Mit seinem Sieg stieg Alvarez in einen elitären Kreis auf. Nur drei weiteren Boxern ist es gelungen, nach dem Titel im Mittelgewicht bei den Junioren auch den Triumph im Halbschwergewicht einzuheimsen - nämlich Sugar Ray Leonard, Thomas Hearns und Mike McCallum. Alle Drei wurden in die Boxing Hall of Fame aufgenommen.

Alvarez, der sich wegen seiner roten Haare Canelo (dt. "Zimt") nennt, ging eigentlich als klarer Außenseiter in den Fight, da er als WBC-Champion im Mittelgewicht gleich zwei Gewichtsklassen aufstieg.