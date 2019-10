Traurige Nachricht aus den USA: Der Junior-Mittelgewichtler Patrick Day ist am Mittwoch im Beisein seiner Familie und engen Freunden im Memorial Hospital in Chicago an seinen Kampfverletzungen gestorben.

Der US-Profiboxer wurde nur 27 Jahre alt.

Day war nach seinem schweren Niederschlag am Samstagabend noch in der Nacht zu Sonntag am Gehirn notoperiert worden.

Berater mit emotionalem Statement

Sein Berater Lou DiBella verkündete in einem Statement: "Im Auftrag von Patricks Familie, seinem Team und seinen engsten Freunden bedanken wir uns für die Gebete, die Unterstützung und den liebevollen Zuspruch, den wir seit seiner Verletzung erhalten haben."

DiBella weiter: "Er war ein Sohn, Bruder und für viele ein guter Freund. Seine Freundlichkeit, Großzügigkeit und positive Lebenseinstellung hinterließen einen bleibenden Eindruck bei jedem, den er in seinem Leben getroffen hat."

"Er war ein gebildeter junger Mann, der sich den Risiken des Boxens bewusst war", heißt es weiter.

Trotzdem appelliert DiBella an eine Veränderung des Boxsports bezüglich der Sicherheit für die Sportler. Fälle wie der von Patrick Day sind keine Einzelfälle. Erst im Juli war Superleichtgewichtler Maxim Dadashev aus Russland ebenfalls nach mehreren Kopftreffern gestorben.

Gegner Conwell geschockt

Sein Gegner Charles Conwell hatte sich zwei Tage vor Day's Tod auf Twitter mit Genesungswünschen und einem offenen Brief an die Öffentlichkeit gewandt.

Day war nach mehreren schweren Kopftreffern seines Landsmanns Conwell zu Boden gegangen. Er wurde bewusstlos mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren.

Der übertragende Sportstreaming-Dienst DAZN hatte berichtete, dass Day auf der Fahrt in die Klinik einen Schlaganfall erlitten habe und künstlich beatmet werden musste. Day hat einen Kampfrekord von 17 Siegen, einem Unentschieden und vier Niederlagen.