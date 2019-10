Am kommenden Samstag steigt ein absolutes Box-Highlight.

In der Nacht auf Sonntag fordert der Mexikaner Saul "Canelo" Alvarez in der MGM Grand Garden Arena in Las Vegas den WBO-Champion Sergey Kovalev heraus.

Das Besondere an diesem Fight, der vom Streamingdienst DAZN übertragen wird: Canelo wird zum ersten Mal einen Kampf im Halbschwergewicht bestreiten, der 29-Jährige ist WBC-Champion im Mittelgewicht und steigt damit gleich zwei Gewichtsklassen auf.

Canelo gewinnt 52 Kämpfe

Canelo, der mittlerweile bei einem Kampfrekord von 52 Siegen in 55 Kämpfen steht, startete seine Profikarriere schon mit 15 Jahren und gewann 2009 den WBC-Titel im Weltergewicht bei den Junioren. Mit den darauf folgenden Weltmeistertiteln im Super-Weltergewicht, Mittelgewicht und Super-Mittelgewicht schaffte Canelo ein Kunststück, das nur die Wenigsten erreicht haben - und erlangte damit weltweit Berühmtheit.

"Dieser Kampf gegen Kovalev ist ein ganz wichtiger Fight für mich, für meine Karriere, für meine Geschichte, für meine Familie und für mein Team. Ein Weltmeister in vier verschiedenen Gewichtsklassen zu sein, wäre ein weiteres großes Kapitel meiner Geschichte", sagte Canelo, der schon 35 K.o.-Siege feiert, bei seiner Ankunft im MGM Grand Hotel.

Kovalev ist favorisiert

Favorisiert aber ist Kovalev. Der ist zwar sieben Jahre älter als Canelo, dafür aber größer und hat dadurch klare Reichweitenvorteile. Außerdem ist Kovalev ein gewachsener Halbschwergewichtler, der in seiner gesamte großartige Karriere ausschließlich in dieser Gewichtsklasse gekämpft hat.

Nicht zuletzt kann sich auch seine Bilanz sehen lassen. Der Russe gewann von 38 Fights 34, 29 davon durch K.o.