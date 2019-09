Am 7. Dezember will Anthony Joshua in Saudi-Arabien zurückschlagen!

In Diriyya, einem Vorort der Hauptstadt Riad, steht die große Revanche gegen Andy Ruiz auf dem Programm: Großbritanniens Box-Aushängeschild will gegen den Champion die WM-Gürtel der Weltverbände WBA, IBF und WBO zurückerobern.

DAZN überträgt Rückkampf

Übertragen wird der spannungsgeladene Rückkampf beim Streamingdienst DAZN.

Vorab können sich die Fans auf zahlreiches Hintergrundmaterial wie Pressekonferenzen, Weigh-Ins, Interviews sowie eine eigens für den Kampf produzierte "40 Day"-Dokuserie freuen.

Joshua hatte seine Gürtel am 1. Juni in New York überraschend gegen Ruiz verloren. Damals war der US-Amerikaner lediglich als Ersatzkämpfer für Jarrel Miller eingesprungen und gewann schließlich durch technischen K.o. in der siebten Runde, nachdem er Joshua insgesamt viermal niedergeschlagen hatte.

Der Schwergewichts-Rückkampf zwischen Joshua, der Box-Ikone Wladimir Klitschko 2017 in den Ruhestand geschickt hatte, und Ruiz war vertraglich vereinbart.