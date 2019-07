Im Vorfeld des Supermittelgewichtskampfs von Vincent Feigenbutz in Ludwigshafen gegen den Spanier Cesar Nunez steigt ein weiterer Pfälzer in den Ring: Nach Ahmad Ali und Benjamin Gavazi wird auch Leon Bauer aus Hatzenbühl am 17. August in der Friedrich-Ebert-Halle boxen. Sein Gegner in einem Supermittelgewichtskampf über acht Runden ist Luke Blackledge aus England.

"Luke Blackledge wird ein echter Prüfstein für Leon", so Promoter Nisse Sauerland. "Er hat schon einige große Namen geboxt, Titel gewonnen und ist sehr erfahren. Die Fans können sich auf einen weiteren spannenden Kampf freuen."

Leon Bauer (16-0-1, 9 K.o.) stand zuletzt am 6. April in Wolfsburg im Ring, als er den Argentinier Mateo Damian Veron in einem harten und engen Fight über acht Runden nach Punkten besiegen konnte. Zurzeit bereit sich der 20-jährige ehemalige IBF Junioren-Weltmeister im Supermittelgewicht in Kroatien auf seinen 18. Profikampf vor.

Mit Luke Blackledge (26-7-2, 9. K.o.) kommt der ehemalige Commonwealth und WBC International Silver Champion nach Ludwigshafen, der in seiner Karriere bereits gegen den ehemaligen WBA-Weltmeister Rocky Fielding und den aktuellen WBA-Champion sowie Ring Magazine Weltmeister Callum Smith angetreten ist.

Spannende Vorkämpfe

Neben den Kämpfen von Vincent Feigenbutz gegen Cesar Nunez sowie Leon Bauer gegen Luke Blackledge stehen folgende Duelle für die Boxgala in der Friedrich-Ebert-Halle bereits fest: Sophie Alisch vs. Vanesa Caballero (Spanien), Ahmad Ali vs. Arman Torosyan, Katharina Thanderz (Norwegen) vs. Monica Gentili (Italien), Hadi Srour (Norwegen) vs. Evgenii Vazem (Russland) sowie Benjamin Gavazi vs. Ondrej Budera (Tschechien).