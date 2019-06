Was für ein Schreck für Box-Superstar Wladimir Klitschko!

Der frühere Weltmeister und seine Familie mussten in der Nacht von Sonntag auf Montag zwischen Ibiza und Mallorca von ihrer gecharterten Jacht evakuiert werden, nachdem ein Feuer an Bord ausgebrochen war.

Das bestätigte der 43-Jährige der Bild: "Danke an die mallorquinische Feuerwehr und auch an unsere Crew an Bord. Alle taten ihr Bestes, die Lage unter Kontrolle zu bringen und uns so schnell wie möglich an Land zu holen."

Feuer an Bord der Klitschko-Jacht

Klitschkos Jacht war unterwegs von Ibiza nach Mallorca, als rund 180 Kilometer vom Ziel entfernt bei hohem Wellengang der Brand ausbrach.

Ersten Ermittlungen zufolge handelte es sich um ein Feuer im Maschinenraum, dessen Ursache allerdings noch unklar ist.

Um 1.30 Uhr setzte die Crew einen Notruf ab, Klitschko und seine Familie wurden daraufhin von der Küstenwache evakuiert, die von Mallorca herbeigeeilte Feuerwehr brachte den Brand unter Kontrolle.

