Die größten Bo-Schlachten in Frankfurt zum Durchklicken:

Nach sieben Jahren macht die Sauerland Box-Gala wieder Station in Frankfurt. Im Titelkampf des Abends geht es um den IBF International Titel im Halbschwergewicht, wenn Lokalmatador Leon Bunn und sein Kontrahent Leon Harth aufeinander treffen. Bunn ist mit sieben K.o.-Siegen bei bisher 13 Siegen noch ungeschlagen.

Doch der Kampf von Bunn ist nicht der erste Titelfight, der in der Mainmetropole stattfindet. Muhammad Ali, Sugar Ray Robinson, Max Schmeling, die Klitschkos - die Liste der Boxer, die in Frankfurt bereits in den Ring gestiegen sind, liest sich wie das Who is Who des internationalen Boxens.

