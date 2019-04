Der weiter unbesiegte US-Profi Regis Prograis ist neuer Champion des Box-Weltverbandes WBA im Superleichtgewicht. Der 30-Jährige bezwang im ersten WM-Kampf seiner Karriere Titelverteidiger Kiryl Relich aus Weißrussland in Lafayette/Louisiana durch Abbruch in der sechsten Runde.

Es war sein 20. vorzeitiger Erfolg im 24. Profikampf. Für den entthronten Relich war es die dritte Niederlage im 26. Fight, gleichzeitig die erste durch K.o.

Prograis steht damit auch im Finale der World Boxing Super Series. Sein Gegner steht noch nicht fest: im zweiten Halbfinale treffen am 18. Mai in Glasgow Josh Taylor und Ivan Baranchyk gegenüber.

Prograis dominiert von Beginn an

Prograis hatte seinen Gegner bereits in der ersten Runde am Boden, ab der zweiten Runde war das Gesicht des Weißrussen von einem Cut über der Nase gezeichnet. In der sechsten Runde hatte der Ringrichter ein Einsehen und stoppte das ungleiche Duell.

"Ich bin derjenige, den es zu schlagen gilt, ich bin von einem anderen Kaliber als alle anderen. Egal, wer mein nächster Gegner sein wird, ich werde ihn ebenso behandeln", sagte Prograis nach dem Kampf.

Donaire zieht ins WBSS-Finale ein

Im Vorprogramm gewann Nonito Donaire (Philippinen) den WBSS-Halbfinalkampf im Bantamgewicht gegen Stephon Young (USA) durch einen K.o.-Sieg in der sechsten Runde und verteidigte damit seinem WBA-WM-Titel im Bantamgewicht.

Sein Finalgegner wird ebenfalls am 18. Mai in Glasgow ermittelt. Dann kämpfen Naoya Inoue und Emanuel Rodriguez gegeneinander,