Sieben Jahre nachdem in Frankfurt die letzte Sauerland Box-Gala stattgefunden hat, folgt am 4. Mai die Rückkehr in den Ring in der Fraport-Arena (Boxen: Sauerland-Gala mit Leon Bunn am 4. Mai ab 21 Uhr LIVE im TV und im LIVESTREAM auf SPORT1).

Im Titelkampf des Abends geht es um den IBF International Titel im Halbschwergewicht, wenn Lokalmatador Leon Bunn und sein Kontrahent Leon Harth aufeinander treffen. Bunn ist mit sieben KOs bei bisher 13 Siegen noch ungeschlagen.

Leon Bunn ist mit seiner Vorbereitung sehr zufrieden und zeigt sich voller Vorfreude: "Es wird Zeit, dass es endlich losgeht. Wir haben lange und hart trainiert, aber ein Wettkampf ist eben mit dem Training nicht zu vergleichen. Jetzt will ich endlich im Ring zeigen, wofür ich mich die ganze Zeit in der Vorbereitung gequält habe."

Wegner glaubt an Bunn

Auch Ulli Wegner glaubt an seinen Schützling. "Ich weiß, das wird ein schwerer Kampf, aber Leon Bunn gehört die Zukunft", ist sich der Kult-Trainer sicher. "Er wird diesen Kampf gewinnen und dann wird er seinen Weg nach oben fortsetzen."

Neben dem Hauptkampf wird unter anderem die junge deutsche Box-Hoffnung Abass Baraou gegen den erfahrenen Südafrikaner Ali Funeka gefordert sein, um der Chance auf einen Titelkampf mit großen Schritten näher zu kommen.

"Ich werde gegen Ali Funeka als Sieger aus dem Ring steigen. Dieser Kampf soll ein weiterer Mosaikstein in Richtung großen Titelkampf sein, da kommt mir ein so erfahrener Gegner wie Funeka gerade recht. Er wird mir alles abverlangen, aber genau solche Kämpfe brauche ich, um weiter nach vorne zu kommen", sagte Baraou.

Auch für Albon Pervizaj gibt es eine Premiere. Er wird erstmalig über zehn Runden in einem Schwergewichtskampf im Ring stehen. Er trifft dabei auf den Spanier Gabriel Enquema, der eine durchwachsene Bilanz von neun Siegen und acht Niederlagen vorzuweisen hat.

Bormann kämpft um Titelverteidigung

Sophie Alisch konnte schon bei der letzten Box-Gala in Wolfsburg überzeugen und kann gegen Bojana Libiszewska im Federgewicht ihr Können zum wiederholten Male unter Beweis stellen.

Als weiteres Highlight wird Sarah "Baby Face" Bormann ihren WM-Gürtel (WIBF/GBU) im Leicht-Federgewicht verteidigen. Gegnerin der bisher ungeschlagenen Bormann wird die Französin Anne-Marie Da Costa, die alles daran setzen wird, sich den Gürtel zu erkämpfen.

Zwei Kämpfe mit skandinavischer Beteiligung

Ebenfalls auf dem Programm stehen mit Kem Ljungquist und Anthony Yigit zwei skandinavische Boxer. Der Däne Ljungquist trifft auf den Tschechen Dominik Musil, der verletzungsbedingt den Kampf schon einmal verschieben musste, was nun einen Wechsel des Austragungsortes bedeutet.

Ljungquist sieht das allerdings nicht als Nachteil, eher im Gegenteil. "Ich fühle mich sehr wohl in Deutschland und bin sicher, dass ich mit einem weiteren Sieg im Gepäck nach Dänemark fahren werde", sagte der 28-Jährige.

Der Schwede Yigit bekommt es auf dem Weg zum nächsten Titelkampf mit dem Venezuelaner Sandro Hernandez zu tun. Auch Yigit freut sich auf das Publikum und die Stimmung in Frankfurt. "Das wird ein spannendes und großartiges Event und ich werde meinen Teil dazu beitragen", sagte der Schwede.

Leon Bunn vs. Leon Harth live im TV und Stream:

SPORT1 zeigt die Kampfnacht am Samstag, 4. Mai, ab 21 Uhr, LIVE im TV, im Stream auf SPORT1.de und in der SPORT1 App sowie auch auf der Facebook-Seite SPORT1 Boxen.

Das sind die Kämpfe der Sauerland Box-Gala:

Leon Bunn - Leon Harth

Abass Baraou - Ali Funeka

Sarah Bormann - Anne-Marie da Costa

Sophie Alisch - Bojana Libiszewska

Enis Agushi - Pavol Garaj

Anthony Yigit - Sandro Hernandez

Kem Ljungquist - Dominik Musil

Ahmet Cicek - Andreas Maier

Feizeu Cullhaj - Artur Shevchuk

Tobias Nixdorf - Kamil Kroslak