Was für ein Lob für Abass Baraou!

Am Samstag wird es für den 24-jährigen Deutschen ernst. In der Koblenzer CGM Arena bestreitet er den Hauptkampf des Abends gegen Ex-Weltmeister Carlos Molina. Im Superweltergewicht tritt er beim Kampfabend an und entlockt seinem Coach bereits vorher eine großes Kompliment.

"Ich hatte selten einen so talentierten Boxer wie Abass unter meinen Fittichen", schwärmt Ulli Wegner noch vor dem Auftritt des in Aalen geborenen Boxers.

"Er bringt alle Voraussetzungen für eine große Karriere mit, er hat eine gute Amateurschule mit großen Erfolgen hinter sich. Daher besitzt er alle Möglichkeiten, der nächste Weltmeister im Team Sauerland zu werden", so der 76-Jährige.

Sauerland lobt Baraou

Auch Promoter Nisse Sauerland sieht Baraou auf dem Weg nach ganz oben. "Dass Abass bereits in seinem fünften Kampf gegen Ex-Weltmeister Carlos Molina um einen Titel kämpft, zeigt, welches Potenzial in ihm steckt und was wir ihm zutrauen."

Dass Baraou den Kampf für sich entscheiden wird, da ist sich Nisse Sauerland sicher: "Es wird ein Kampf auf Augenhöhe, den Abass aber für sich entscheiden wird."

