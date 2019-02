Boxen in Koblenz mit Leon Bunn, Abass Baraou, Torosyan LIVE im TV & Stream

Weltklasse-Boxen LIVE im Free-TV: Wenige Wochen nach der starken Vorstellung von Vincent Feigenbutz in Karlsruhe zeigt SPORT1 den Kampfabend in Koblenz.

Ein Hauptaugenmerk liegt dabei auf den deutschen Nachwuchshoffnungen Leon Bunn und Abass Baraou. Auch deren kampferprobter Landsmann Arman Torosyan wird in der Koblenzer CGM Arena in den Ring steigen. (Boxen: Kampfabend aus Koblenz am 16.2. ab 21 Uhr LIVE im Free-TV und im STREAM)

Anzeige

Den Hauptkampf des Abends bestreiten Abass Baraou und Ex-Weltmeister Carlos Molina. Es geht um den WBC International Titel. Baraou wird damit bereits in seinem fünften Profikampf um einen internationalen Titel boxen.

Für Promoter Nisse Sauerland zu Recht: "Abass ist ein Vollprofi, er lebt und liebt den Boxsport und tut alles, um Erfolg zu haben. Dazu hat er mit Karim Akkar einen Manager, der ihn vorbildlich unterstützt und die Karriere gemeinsam mit Team Sauerland professionell plant. Gemeinsam mit dem Trainerteam wird Abass nicht aufzuhalten sein."

Bunn hofft auf baldigen Titelkampf

Unmittelbar zuvor tritt der nicht minder talentierte Bunn in den Ring. Sein Gegner bei dem auf zehn Runden angesetzten Kampf wird Viktor Polyakov sein.

Auch wenn man den Ukrainer nicht unterschätzen darf, soll er für Bunn nur ein weiterer Baustein sein, um sich seinen Traum vom Titelkampf zu erfüllen.

"Gemeinsam mit meinem Promoter Sauerland und dem Trainer-Team um Ulli Wegner und Georg Bramowski haben wir einen klaren Plan: Schon bald soll es um einen Titel gehen. Da muss ich in Koblenz Polyakov besiegen und ein Ausrufezeichen setzen", sagte Bunn.

Zweiter Titelkampf mit Torosyan

Bei dem Kampfabend wird es sogar einen zweiten Titelkampf geben, denn der Berliner Arman Torosyan fordert den ungeschlagenen Titelhalter Jama Saidi um den IBF Europa-Titel heraus.

Gegen diesen hatte er im März 2018 einen engen und hochklassigen Kampf knapp nach Punkten verloren. Torosyan bekommt nun das erhoffte Rematch und wird alles daran setzen, um Revanche zu nehmen.

Zudem werden auch Slawa Spomer und Sophie Alisch zu sehen sein. Spomer wird im Mittelgewicht gegen Igor Faniian aus der Ukraine antreten. Für Alisch, die erstmals für das Team Sauerland in den Ring steigt, wird es ihr Profi-Debüt. Die 17-Jährige trifft auf Sopo Kintsurasvili aus Georgien.

Schwede Yigit freut sich auf Kampf

Darüber hinaus steigt Anthony Yigit wieder in den Ring. Nach seinem beeindruckenden Kampf im Viertelfinale der World Boxing Super Series im vergangenen Oktober in New Orleans, trifft er in Koblenz auf den in Tunesien geborenen Italiener Mohamed Khalladi.

Yigit blickt der Rückkehr gespannt entgegen, denn auch nach seiner ersten Niederlage war dem Schweden klar, dass er seine Karriere fortsetzen will: "Ich gehöre in den Ring, dort fühle ich mich zuhause. Und ich freue mich sehr, dass ich mal wieder in Deutschland boxen darf, dort wurde ich immer gut unterstützt."

In weiteren Kämpfen treten Feizu Cullhaj gegen Sabri Ulas Goecmen im Mittelgewicht und Yves Barz gegen Andrei Staliachuk im Weltergewicht an.

Promoter Nisse Sauerland freut sich auf den Kampfabend: "Uns erwarten spannende Kämpfe in Koblenz. Insbesondere der Hauptkampf zwischen Baraou und Ex-Weltmeister Molinas wird ein Highlight, aber auch die weiteren Kämpfe werden dafür sorgen, dass das Publikum auf seine Kosten kommt."

Die Kämpfe im Überblick:

Feizu Cullhaj (Deutschland) - Sabri Ulas Goecmen (Deutschland)

Yves Barz (Deutschland) - Andrei Staliachuk (Weißrussland)

Anthony Yigit (Schweden) - Mohamed Khallad (Italien)

Jama Saidi (Deutschland) - Arman Torosyan (Deutschland)

Sophie Alisch (Deutschland) - Sopo Kintsurasvil (Georgien)

Slawa Spomer (Deutschland) - Igor Faniian (Ukraine)

Leon Bunn (Deutschland) - Viktor Polyakov (Ukraine)

Abass Baraou (Deutschland) - Carlos Molina (Mexiko)