Leon Bunn feiert im13. Kampf seinen 13. Sieg. Sophie Alisch gelingt ein richtiger Traumeinstand in ihre Profikarriere.

Bunn erhöht bei der Box-Gala in Koblenz (Boxen: Kampfabend aus Koblenz am 16.2. ab 21 Uhr LIVE im Free-TV und im STREAM) seinen Winning Record auf 13 Siege und bleibt damit weiter ungeschlagen.

Im Halbschwergewichtskampf gegen Viktor Polyakov wartete allerdings ein hartes Stück Arbeit auf den 26-Jährigen. Der 37-jährige Ukrainer spielte seine komplette Erfahrung aus und so entwickelte sich ein Kampf auf hohem taktischem Niveau.

Der Deutsche Meister Deniz Ilbay, der den Kampf als SPORT1-Experte begleitete, zeigte sich dabei zufrieden mit dem Auftreten von Bunn. "Er bleibt nach seinen Aktionen noch zu sehr stehen. Wenn er das macht, schafft er es auch den ein, zwei Treffern von Polyakov auszuweichen. Ansonsten ist er sehr abwechslungsreich."

Mit Sicherheit zum Erfolg

Ob dies sein Trainer Ulli Wegner auch so sah, war nicht immer klar. Man sah in doch des Öfteren mit verschlossenem Gesicht in der Ringecke. Aber Ilbay verteidigte seinen Box-Kollegen. "Ich denke nicht, dass Wegner, den Blicken nach zu urteilen, nicht so zufrieden ist. Aber wir sind im Boxsport. Da kann man auch mal mit dem falschen Fuß aufstehen."

Am Ende zählt der Sieg und der fiel einstimmig zu Gunsten des Frankfurter aus, der nach dem Kampf auch mit seiner Leistung zufrieden war. "Ich wollte sehr auf Sicherheit boxen, weil Polyakov sehr gefährlich ist. Er ist schon etwas älter, aber er war schon bei Olympia und hat gegen viele gute Boxer gekämpft."

Ziel sind Titel

Zu großen Prognosen über seine Zukunft ließ sich Bunn im Ring nicht verleiten. Das Ziel sind Titel, aber der Weg dorthin ist noch offen. "Ich mag keine großen Prognosen machen. Ich hoffe, dass ich bald um große Titel kämpfe. Aber ich kann nix verkünden. Mich interessieren keine großen Namen, sondern die Titel. Bei den großen Verbänden will ich irgendwann Weltmeister werden."

Alisch mit Traum-Debüt

Die 17-jährige Sophie Alisch feierte bei der Box-Gala in Koblenz ein mehr als überzeugendes Profi-Debüt im Federgewicht.

Gegen die Georgierin Sopo Kintsurasvil ließ der Schützling von Torsten Schmitz nichts anbrennen und gewann bereits nach 42 Sekunden durch K.o.

Bereits vor dem Kampf hatte SPORT1-Expertin Regina Halmich von den Fähigkeiten der 17-Jährigen geschwärmt. "Sie bringt wirklich sehr gute Voraussetzungen mit und ist ein Rohdiamant, der einfach nur noch geschliffen werden muss", lobt die ehemalige WIBF-Weltmeisterin im SPORT1-Interview.

Blitz-K.o. nach 42 Sekunden

Diesen Vorschusslorbeeren wurde sie von Beginn an gerecht und deckte ihre Gegnerin von der ersten Sekunde mit einem wahren Schlaghagel ein.

Blitz-K.o.! So furios feiert Sophie Alisch ihr Debüt.

Der erste Niederschlag erfolgte bereits nach wenigen Sekunden. Da kam die Georgierin nochmal zurück, aber nach dem zweiten Niederschlag entschied sich der Ringrichter für den Abbruch.

Trainer zufrieden mit Alich

Nach dem Kampf war Alich einfach nur glücklich über ihren erfolgreichen ersten Profi-Kampf. "Es war großartig. Diese Gefühl, hier oben zu stehen, ist unglaublich. Alle, die auch extra für mich gekommen sind, danke schön."

Aber selbst nach diesem Erfolg hatte ihr Trainer noch einen guten Rat für sie. Wobei der wohl eher augenzwinkernd zu verstehen war. "Er hat mir gesagt: 'Aber die nächsten Kämpfe nicht wieder so schnell beenden'. Aber ich glaube, er ist zufrieden mit mir", gestand Alich mit einem Lachen.

Halmich freut sich auf weitere Kämpfe

Mit diesem Kampf zeigte sich die junge Deutsche auf jeden Fall bereit für weitere Aufgaben. Das sah auch Halmich so. "Die Gegnerin war gut gewählt. Man musste erstmal schauen, wo steht sie. Daher war das OK. Aber man hat auch gesehen, es darf jetzt ein bisschen mehr kommen. Es hat Spaß gemacht, ihr zuzuschauen."

